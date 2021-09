Calificar a narcos de terroristas, iniciativa presentada por senadora Lilly Téllez

Lo que nos faltaba. La violencia en el país está imparable. El poder del narco crece ante la falta de acciones y programas de combate. Y hay ya voces que apuntan a que el país se encamina hacia “el narco-terror”. La familia Lebaron fue la primera en mencionarlo. 12 integrantes de esta comunidad, entre ellos 9 niños, fueron masacrados en Sonora por un grupo fuertemente armado. Los Lebaron calificaron este hecho como un ataque terrorista. Y pidieron al Gobierno de México calificar a los narcotraficantes como “terroristas”. El pasado fin de semana en Salamanca, Guanajuato, sujetos hicieron estallar un artefacto que provocó dos muertos y por lo menos cinco lesionados. El ataque fue considerado como un acto terrorista por el Gobernador Diego Sinhué Rodríguez. Ayer en el pleno del Senado de la República, la senadora Lilly Téllez puso el dedo en la llaga en la comparecencia de los encargados de la seguridad en el país. Ahí Téllez mencionó el fracaso de la llamada 4T en materia de seguridad. Más de 91 mil asesinatos cometidos “todos en lo que va de la 4T”. 43 periodistas asesinados, “en lo que va de la 4T”. 10 mujeres son asesinadas diariamente “en lo que va de la 4T”. 68 activistas han sido asesinados “en lo que va de la 4T”. 102 políticos han sido asesinados “en lo que va de la 4T”. Un Gobierno desactivado ante el crimen organizado. Una Guardia Nacional que sirve de edecán más cara que se tiene en el país. La senadora Lilly Téllez dio a conocer que presentó una iniciativa para que se califique al crimen organizado como terroristas. El duro mensaje lo hizo Téllez de frente a los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y de Marina José Rafael Ojeda. Y la secretaria de Seguridad en el país, Rosa Icela Rodríguez. Los mismísimos encargados de la seguridad en México cuyo fracaso se los restregó en su propia cara la senadora Lilly Téllez.

Desaparece Policía Federal y la de Caminos. Oficiales de la Policía de Caminos confiaron que ya fueron notificados oficialmente y por escrito de la desaparición de esa corporación. En un oficio se les notificó que este 24 de septiembre desaparecerá ya de manera oficial tanto la Policía Federal como la Federal de Caminos. En esta última es ya un hecho que, desde hace tiempo, sus oficiales cambiaron hasta la nomenclatura de sus unidades por las de la Guardia Nacional. En la Policía Federal existe una gran incertidumbre de qué pasará con ellos. Pronto habrán de saberlo.

Recula el Químico. Pareciera que ya entendió que los acuerdos se respetan. Que llegó de la mano del Partido Sinaloense y que deberá de gobernar Mazatlán junto a ese partido. El alcalde Luis Guillermo Benítez aceptó que habrá cambios en su actual gabinete. Y que por lo menos la mitad de el será cambiado en la administración que arranca a partir del 1 de noviembre. Se sabe que el PAS ya negocia con el Químico las posiciones municipales que pretenden ocupar. Entre ellas está la Secretaría del Ayuntamiento, Oficialía Mayor y algunas de las paraestatales como la Jumapam. Habrá que seguir de cerca el tema.

¿Qué sucederá en el DIF municipal? Desde el interior de esa institución comentan que para el mes de noviembre habrá cambios importantes. Y una impactante noticia. Hablan incluso de que la señora Gabriela Peña Chico podría no continuar en el cargo. ¿Por qué? Eso no lo sabemos. Claro que hay toda una serie de especulaciones. Pero en la vida privada no hay por qué meterse. Salvo cuando ya se consuma una noticia. Pendientes.