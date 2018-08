Calles llenas de lodo por tierra de las obras

¡Nombre, raza! Resulta que Osvaldo López Angulo, ‘secre’ de Obras Públicas del Gobierno del Estado, anda en busca de trabajadores de la construcción que tengan maquinaria pa’ que le ayuden a retirar la tierra que ellos mismos han generado en calles donde iniciaron pavimentación y cuyas obras están paradas. Por esto, en muchas colonias de Culiacán la gente se encuentra molesta porque, a pesar de que ha llovido poco, las calles están llenas de lodo por estas montañas de tierra. Así que, si usted es dueño de camiones de volteo, arrímese al Palacio de Gobierno. Interesados, llamar al (667) 758 70 00.A la dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome le urge que le manden a la Liga de los Vengadores, esa donde está el Iron Man, el Capitán América y la Viuda Negra, entre otros, pa’ que se metan machín a esclarecer los asaltos a la raza que retira ‘lana’ de un banco. Y es que en Los Mochis, apenas este 29 de julio, le quitaron la ‘morralla’ a uno, y ayer una dama fue asaltada. Quien sepa dónde andan los Avengers, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la oficina, Carlos Alberto Acuña Ronquillo, al (668) 815 27 36, pa’ que se pongan de acuerdo con ellos.Los que están a la espera de Mijaíl López, director de Protección Civil en Guasave, son los padres de familia de la primaria 6 de Enero, donde es cuestión de que se registren vientos pa’ que se empiecen a desprender ramas secas de los voluminosos álamos que están en el patio del plantel. Hasta ayer, no los habían podado, y temen que con las recientes lluvias alguna rama caiga encima de un niño, por lo que seguirán echándole ‘grito’ al ‘dire’ al (687) 872 77 07, pa’ ver cuándo los puede atender.Urgen unos maestros de arte que le enseñen los colores a los automovilistas en la ciudad de Guamúchil, pues pareciera que no distinguen entre el rojo y el verde, y se andan queriendo pasar los semáforos cuando no les toca, bajo el riesgo de provocar un trancazo y exponer a terceras personas. Si sabes de alguien que pueda con la chamba, échale una llamadita al ‘chaca’ de Tránsito, Nedel Ruiz, al (673) 732 39 30.Con la novedad de que la obra del Faro, a la cual le invirtieron 14 millones de pesos que salieron de los impuestos que pagan los sinaloenses, aún no es entregada al municipio y ya presenta desperfectos. Y a pesar de eso, el Ayuntamiento de Mazatlán dio su aval para que un patronato cobre 5 pesos por pisar el Mirador de cristal y sin la obligatoriedad de que puedan ser fiscalizados por la comuna. Así las cosas con este nuevo atractivo turístico, pero como dijo el alcalde Joel Bouciéguez, la cuota es voluntaria, y la gente puede aportar de 1 a 5 pesos. Para cualquier reclamo, le pueden hablar al ‘presi’ al número (669) 915 80 71.