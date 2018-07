Calles pavimentadas, pero sin circulación

Los que no miran para cuándo serán abiertas a la circulación varias calles pavimentadas recientemente son los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, quienes denuncian que aún no pueden hacer uso de estas porque se encuentran tapadas con tierra y escombro. Por eso, deberían presionar al secretario de Obras Públicas del estado, Osbaldo López Angulo, llamando al (667) 714 33 12, pa’ ver si esto ayuda a que se apuren a arreglarles esto.A los del Ayuntamiento de Ahome les urge ver unos cuantos capítulos de La Rosa de Guadalupe y que les llegue un airecito venido de no sé dónde pa’ ver si así se les ablanda el corazón y hacen realidad la promesa de construir a una familia el techo de su casa en la colonia Centro, el cual se cayó con las aguas de la tormenta tropical Bud, porque la mera verdad que esto quedó en pura promesa. Quien sepa a qué hora pasan este programa, échele el ‘fonazo’ al ‘secre’ de la comuna, Juan Garibaldi, al (668) 816 40 03, pa’ que organice a los involucrados y lo vean juntos.La dirección de Seguridad Pública en Guasave está buscando raza que tenga dones psíquicos, una bola de cristal o cualquier cosa que ayude a ver el futuro, pa’ ver si así los polis reciben el pitazo antes de que se cometa algún delito, pues parece que no pueden con el paquete. Si te interesa la chamba, échale la llamada al mero mero de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono (687) 872 12 32.En Guamúchil, también se solicitan los servicios de una adivina para que le eche la mano a la raza del Fovissste, que quiere saber si el carro de la basura va a pasar en la mañana o en la tarde, pues todo el tiempo sacan la basura en las mañanas y, cuando pasa en la tarde, ya los perros hacen un reguero con los desechos. Si le sabes a la adivinación, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.El robo hormiga de mango está desatado en las huertas del municipio de Escuinapa. Los productores están hartos de que los ladrones se apoderen de sus cosechas, por lo que se reunieron con el alcalde para hablar del problema, que tiene un costo millonario y que los está dejando en la ruina. Incluso, le pidieron que revoque los permisos que otorgó el municipio para que operen los centros de acopio, porque, según ellos, este es la causa de tanto robo. Si alguien sabe cómo detener el robo hormiga de mangos, llámele al alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, al ‘fon’ (695) 953 19 13, y hágale saber la estrategia, porque el problema podría salirse de control.