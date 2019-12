Calma es la palabra clave. Quienes aspiran a un cargo político de frente al 2021, lo más recomendable es mantener la calma. Cada partido tiene sus tiempos. Y todavía falta mucho. Está claro que conforme se vaya acercando la fecha de las definiciones, la desesperación podría hacer presa fácil de más de alguno de los que se sientan candidateables. Y aunque no están todos los que son, al menos están parte de ellos. Por el lado del PRI, los nombres son conocidos. Claro está que aparece el senador Mario Zamora, el exsenador Aarón Irízar, el diputado federal Alfredo Villegas. Los exdiputados federales y exalcaldes de Culiacán Sergio Torres, actual secretario de Pesca, y Jesús Valdez, dirigente estatal del PRI. Y están el secretario de Desarrollo Social, Carlos Gandarilla; el de Educación, Juan Alfonso Mejía, y de Economía, Javier Lizárraga. A todos estos nombres podrían sumarse algunos de la iniciativa privada. Por los rumbos del PAN no mencionan con claridad nombres de sus probables candidatos, pero la dirigencia estatal eliminó la posibilidad de Martín Heredia, excandidato a la gubernatura. Por los rumbos del PAS afirma su dirigente, Melesio Cuen, que no irá nuevamente por la candidatura. Pero lo dudamos. Y está el caso de Morena con los senadores Imelda Castro y Rubén Rocha. De ahí se decantan nombres como el de Graciela Domínguez, líder del Congreso, vapuleada recientemente por sus mismos compañeros diputados. Los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y hasta se suma el de Ahome. El circo es bueno con el papelote que están haciendo en sus respectivas áreas. Salvo alguna sorpresa, esta es la cuadra de Morena. Ninguno, pero ninguno mantiene una gran presencia en redes sociales. Algunos, particularmente los de Morena, le apuestan a que aún “traen la aviada” de la elección del 2018. Ninguna elección es igual a otra. Y nunca un fenómeno se repite.

Mazatlán, en medio del Maratón. Como en los últimos 21 años, Mazatlán vive y se cimbra con la presencia de miles de atletas de todo el mundo que vienen a participar en el Maratón Pacífico. Desde ayer, con las primeras competencias se comenzó a preparar el platillo fuerte de lo que será hoy el gran maratón. Las principales vialidades de Mazatlán quedarán cerradas a la circulación desde las 02:00 horas de hoy y permanecerán así hasta que culmine el paso de los atletas. Miles de estos atletas acompañados de sus familiares abarrotaron los hoteles. Como es costumbre, el gobernador Quirino Ordaz Coppel será quien dé el banderazo de arranque en esta nueva edición del Maratón Pacífico. La cita es a las 06:00 horas frente el estadio de beisbol Teodoro Mariscal.

Otra raya al tigre. La obra de teatro musical Cats se presentó en Mazatlán. Sus dos funciones recibieron una aceptable concurrencia. Todo normal hasta aquí. Pero la obra fue presentada a los mazatlecos en uno de los salones del centro de convenciones. El salón, como se pudo, fue adaptado para esta obra. Trabajadores y técnicos tuvieron que laborar más de 72 horas para montar la escenografía. ¿Por qué se presentó esta obra en el centro de convenciones y no en el teatro Ángela Peralta? La respuesta llegó del mismo director de Cats, Gerardo Quiroz, quien al final de la segunda función, educado ofreció disculpas. El Ayuntamiento se negó a proporcionar el Ángela Peralta. ¡Viva el cambio!