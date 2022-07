Camacho regresa de lleno a MC

Queriendo o no, causó revuelo la confesión del líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen, de que aspira a la gubernatura. Las reacciones fueron diversas. Unos dicen que su postura es muy prematura, fuera de lugar, como lo expresaron los líderes del PRI y PAN, César Emiliano Gerardo y Ariel Aguilar, pero otros lo respaldaron en sus definiciones políticas aunque las vean muy adelantadas. Lo cierto es que si bien Cuen mostró lo que siempre ha estado en su proyecto, también lo es que si cuando llegue el tiempo no le dan los números, no le va a entrar. Pero como anda a mil por hora en el trabajo político, pues le tira a tener buenos números.

POR CIERTO el que se paniqueó fue el regidor Carlos Roberto Valle Saracho por las versiones de que lo podrían despedir con todo y familiares de la Universidad Autónoma de Sinaloa como consecuencia de jugarle las contras a Cuen Ojeda. Ya hasta le advirtió al rector Jesús Madueña de que analice lo que conviene o no. Además, de que no se inmiscuya en pleitos ajenos, lo que unos le dieron la lectura de que se refiere a él con Cuen. Algunos creían que desde hace tiempo Valle Saracho había dejado de cobrar en la UAS porque no saben a qué hora trabaja en esa institución, pero resulta que no, que sigue ahí porque él mismo lo reveló. Y a como se ve, el regidor quiere silbar y tragar pinole. Ya hasta abogado dice tener listo. ¡Uy, qué miedo!, lo cuquean algunos uaseños emulando al presidente Andrés Manuel López Obrador con los gringos por lo del T-MEC.

MANOS A LA OBRA puso el delegado de Vialidad y Transporte en Los Mochis, Gabriel Vargas Landeros, tras la instrucción del director de la dependencia en Sinaloa, Miguel Loaiza. Mañana van a realizar un operativo para revisar las condiciones en que operan los camiones del servicio público, sobre todo el urbano que se les acaba de autorizar un aumento en las tarifas de pasaje. Ya era hora. Incluso, unos aseguran que era al revés: primero revisar las condiciones de las unidades y luego decidir si se les daba o no el aumento de un peso y 1.50 en otros.

SE METIÓ de lleno el exdiputado local Miguel Ángel Camacho en el activismo político con el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix. Ya se le ve más de cerca luego de que tras la elección como candidato de ese partido a la alcaldía de Ahome se “abriera”. Pero ya está de regreso. Hay quienes aseguran que Camacho no da paso sin huarache: no son pocos los que ubican a MC dar la pelea si llevan a Luis Donaldo Colosio Riojas como candidato a la presidencia de la República. Y con chance y Camacho se cuela con alguna candidatura. Si es pluri no se agüita.

QUIENES creían que a Felipe Montaño, líder indígena de Ohuira, ya lo habían “domado”, pues parece que se equivocaron. Es que después de la consulta indígena trae un despliegue mediático inusual para rechazar la planta de fertilizantes en Topo. No solo hace conferencias de prensa aquí, sino que ya se conectó con medios nacionales. Está haciendo ruido, pero se antoja que en forma tardía.