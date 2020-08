HISTORIA EN EL DEBATE

25 de agosto de 1970

Cambiarán la Miguel Hidalgo a la IMA vieja. La población escolar de la escuela Miguel Hidalgo, cuyo plantel será demolido por representar un serio peligro al amenazar con derrumbarse, será trasladada al edifico que ocupaba la secundaria IMA, en Allende y Cuauhtémoc, toda vez que esta pasará al moderno edificio que se le construyó por la calle Niños Héroes.

Lo anterior fue dado a conocer por el alcalde, ingeniero Ernesto Ortegón, dando lugar a favorables comentarios entre maestros de diferentes planteles, funcionarios escolares y municipales y padres de familia. Se indicó que el terreno y edificio que hasta el último ciclo escolar ocupara la Escuela Secundaria IMA, es propiedad del gobierno del estado y está adscrito a la Dirección General de Educación Estatal, la que lo prestó a la federación para que funcionara ahí la mencionada secundaria.

Falla secuestro de embajador belga. La Policía Judicial Federal en la capital de la República impidió que el embajador de Bélgica en México, Jacques Grootheart, fuera secuestrado, informó la PGR. Los autores intelectuales del frustrado plagio son dos reos que se encuentran en la cárcel preventiva de la Ciudad de México. El propósito era intercambiar al diplomático por su libertad. Los individuos que iban a cometer el delito se encuentran en poder de la policía y confesaron su participación en los hechos.

Inician negociaciones con árabes e israelíes. ONU. El enviado especial de la ONU para el Levante, Gunnar Jarring, anunció que iniciará una nueva serie de negociaciones con los países árabes e Israel para asegurar “una paz justa y duradera en la región”. El diplomático sueco agregó que las deliberaciones tendrán lugar en la sede del organismo mundial en Nueva York. “Estoy seguro que las partes entrarán a las conversaciones con la firme intención de encontrar una solución”, expresó Jarring.

Distinción para el profesor Plácido Vega. El profesor Plácido M. Vega recibió, de manera inesperada, la distinción de comandante honorario del Cuerpo Voluntario de Bomberos, de esta ciudad. Esta es la primera vez que se ofrece una distinción de este tipo a un miembro del Patronato, que en este caso tiene el mérito de ser fundador del cuerpo. El profesor mostró al principio cierto desconcierto y a la vez sorpresa por la honorable distinción. Se le hizo entrega de un diploma y un traje de gala.

25 de agosto de 1995

Apoyo a productores endeudados. Dirigentes de sectores productivos de Sinaloa y el gobernador Renato Vega mostraron beneplácito por el convenio nacional logrado entre la banca y el gobierno federal para reestructurar la cartera vencida de los productores. Esto, combinado con el inicio de la temporada de pesca, será de gran apoyo para la reactivación económica. Aunque algunos representantes de organismos se mostraron escépticos ante esto, la mayoría coinciden en que representa una amnistía para agricultores, empresarios y pequeños comerciantes.

Casinos no atentan contra cultura. México, D.F. Ni la soberanía ni los valores culturales de México se verán afectados si se instalan los casinos en México, advirtió el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Rodolfo Elizondo. En tanto la secretaria de Turismo, Silvia Hernández, dijo que la dependencia a su cargo no ha tomado ninguna posición sobre si deben o no instalarse estos negocios en el país, ya que actualmente se valoran las ventajas o desventajas que traerán al país los casinos.

Juicio contra la GM por contaminar. San Antonio. La General Motors y otras dos empresas se disponen a comparecer ante los tribunales, acusados de contaminar el aire con sus plantas de montaje en México, lo que pudo haber causado deformaciones en bebés nacidos en un condado del sur de Texas. La demanda arguye que las emisiones de las plantas maquiladoras en Matamoros, se esparcieron en el condado de Cameron y causaron una serie de defectos en bebés nacidos en los primeros años de esta década.