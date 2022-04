Cambiemos las reglas: “revocación de mandato” para gobernadores y legisladores

audima

Nuestras reglas democráticas ya no se limitan a votar por un candidato y dejarlo que gobierne sin control. Tenemos una nueva herramienta para retirarlo del cargo. Por primera vez, las ciudadanas y ciudadanos en México, tenemos el derecho de votar para decidir si se mantiene el titular del Poder Ejecutivo Federal. Es un derecho, no es un privilegio, no es un favor, no es una cortesía.

Muchos analistas confunden entre una elección y una revocación de mandato. Déjeme utilizar un ejemplo de recursos humanos (y evitemos apreciaciones equivocadas). Una cosa son los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal; y otra cosa, muy distinta, son los procesos de evaluación del personal, como su despido. De igual manera, resulta ocioso comparar los resultados de una votación de elección, con el referendo para revocar su mandato.

No nos confundamos, en un proceso de elección popular, se realiza una campaña política, (entre diversos partidos y candidatos), donde se ejerce un presupuesto por cada uno de ellos y se convoca al voto para elegir entre diversas opciones, se compite, se hacen debates, se difunden plataformas; mientras que en una revocación de mandato no existe una competencia formal entre candidatos, sólo se valora si un servidor público (que ya fue elegido popularmente), debe continuar o no, en el cargo. Un instrumento es para competir y que un candidato llegue al cargo; mientras que el otro, es para valorar sí continua o no.

La nueva herramienta representa un cambio enorme, porque se empodera a los ciudadanos y ciudadanas que eligieron a un candidato. Ojo, es un instrumento para las electoras o electores, no para los partidos políticos, grupos de interés o autoridades. Ahora, los votantes que elegimos un candidato, podremos valorar su trabajo en el cargo, y en caso de considerarlo necesario, revocar su mandato. No es cosa menor. El periodo de duración de un cargo de elección popular ya no es será garantía para el gobernante, ahora las personas que lo eligieron pueden revocarle el mandato y evitar que termine ese periodo.

Es un mecanismo de democracia participativa que obliga al poder público a someterse a las decisiones de las ciudadanas y ciudadanos. Se elige a un gobierno, pero el pueblo conserva el derecho de revocar su mandato, de dejar sin efecto el nombramiento que se le había concedido y apartarlo del gobierno. Nada de que “haiga sido como haiga sido”. Nada de que una vez electo, ya nadie puede destituirlo. Ya dejamos atrás ese modelo de nombramiento fijo e inamovible (que, por cierto, no funcionó), por un nombramiento sujeto a la valoración de sus electores.

Recordemos que los derechos no sólo sirven para construir esferas de protección para los ciudadanos y ciudadanas, también sirven para protestar legítimamente contra los gobiernos que no los respetan, ni protegen, ni garantizan. Los derechos también sirven para protestar contra sus políticas económicas y sociales. Por eso es tan importante que tengamos mecanismos para hacer efectivos nuestros derechos.

¿Y los gobernadores? Hoy tenemos el derecho de revocar el mandato al Presidente de la República, pero falta que esta figura se legisle en las constituciones locales. Que los gobernadores farsantes, mentirosos, embusteros, corruptos, incapaces, ineptos, ineficientes, ineficaces, frívolos o indiferentes, se vayan antes de concluir su periodo. Si nosotros los elegimos, debemos reservarnos el derecho de quitarlos, en caso de que no sirvan.

Dejemos de lado la disputa política (que por su naturaleza es contingente), y celebremos la institucionalización de un derecho importante para nuestra democracia. Luchemos porque se proponga y apruebe, en todos los gobiernos locales. Este poder de decisión debe mantenerse del lado de las ciudadanas y los ciudadanos. Imagine cuántos gobiernos locales de terror y corrupción nos podríamos evitar.

¿Y los senadores? Debemos impulsar la revocación de mandato para la figura de los senadores. Duran en su encargo 6 años y a muchos de ellos, se les olvida a quién le deben el cargo. Sus electoras y electores deben de tener el derecho de revocar su mandato, sobre todo cuando no representan sus intereses, ni los de su estado, ni de la nación. Dejemos de considerar sus puestos y encargos como intocables. Son cargos que se deben a sus electoras y electores; y ellos, deben conservar el derecho de revocarles su mandato.

¿Y qué hacemos con los legisladores que cambian de partido? Todavía resulta más apremiante, la necesidad de instituir la revocación de mandato para aquellos legisladores y legisladoras (que ocupan una senaduría o diputación), que fueron elegidos con los colores, siglas y plataforma de un partido político y que una vez que llegaron al cargo, se cambiaron a otro, (sin ningún recato), y sin consultar a la base de electores que le dieron el triunfo electoral y le permitieron acceder a esa posición política.

Las ciudadanas y ciudadanos deben de tener la posibilidad de revocar el mandato a los legisladores y legisladoras que cambian de partido. Ellos tienen la obligación de consultar a sus electores. Que no se les olvide quién los eligió, a quién se deben y para qué fueron elegidos. Que no sigan ostentando un cargo o poder político que les fue otorgado. Debemos de darles las herramientas democráticas a los electores y electoras para que castiguen a los legisladores que les dieron la espalda, así como a aquellos que los traicionaron abiertamente y que, cínicamente, siguen ostentando el cargo.

En general, todos los cargos de elección popular deben de ser sujetos de la posibilidad de revocación de mandato. La coordinación de las elecciones intermedias y los ejercicios de revocación, son elementos que facilitarían su realización. Una lección importante de este ejercicio democrático, es que debemos garantizar la disponibilidad y accesibilidad de todos a la revocación de mandato. Es decir, que se den las condiciones materiales y físicas para que todas las personas puedan ejercerlo sin discriminación y sin importar el lugar en donde se encuentren. Los desencuentros del INE y el gobierno, no pueden volver a suceder. Es un mandato constitucional y legal, que no está sujeto a condiciones, ni suspensiones, por parte de las autoridades que están obligadas de garantizarlo.