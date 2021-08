El perturbador informe climático de la ONU nos confirma algo: llegamos tarde. Basta con leer el documento del IPCC publicado hace una semana para darnos cuenta que, aun y que enfoquemos toda nuestra acciones para enfrentar los impactos del cambio climático, pagaremos como humanidad facturas inmediatas: inundaciones más extremas, olas de calor más agresivas, extinción de especies, pérdida de arrecifes, incendios forestales feroces y estiajes más prolongados; todo este contexto en un escenario optimista en donde sólo si las potencias mundiales y la humanidad logramos ponernos de acuerdo y mantenemos la temperatura del planeta en menos de 1.5 grados Celsius, podemos darle la vuelta al juego.

Para lograr esto, tendríamos que enfocar toda la voluntad en acciones concretas en un corto plazo para no sobrepasar ese escenario y pasar a uno más catastrófico, las esperanzas están puestas en la próxima cumbre de las partes a realizarse este mes de noviembre en Glasgow, en donde los líderes de más de 195 países deberán de comprometerse con metas mucho más enérgicas y coordinadas; de no lograr ponernos de acuerdo y de seguir con las proyecciones que indican que el planeta podría calentarse entre 2 y 5 grados Celsius, estaríamos en un umbral sumamente costoso para la humanidad. El nuevo informe de la ONU no deja lugar a interpretaciones ni supuestos sobre la responsabilidad directa de los gobiernos y nosotros los individuos sobre el grado de degradación y la relación directa de cómo nuestro paso por el planeta ha contribuido a que el cambio climático sea el pan nuestro de cada día. “Un código rojo para la humanidad”, declaró el secretario de la ONU Antonio Guterres, y es que la única forma de evitar que se supere este umbral es intensificando urgentemente nuestros esfuerzos y siguiendo caminos más ambiciosos.

El IPCC nos revela con claridad que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. El desafío es grande pero no imposible, es urgente replantearnos la manera en que estamos generando energía, necesitamos transitar a fuentes de energía sostenibles y dejar a un lado la quema de combustibles fósiles; la inversión masiva debe estar enfocada en promover nuevas tecnologías dirigidas al impulso de energías limpias y modelos de producción mucho más sustentables.

Es alentador retroceder el calendario y analizar los compromisos más recientes que el presidente Biden realizó en abril en la cumbre internacional, donde comprometía que para 2050 recortará las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos entre el 50 % y el 52 % con respecto a los niveles de 2005; de igual manera el compromiso de China de ser neutral en las emisiones de carbono para 2060. Hablamos de dos de los principales países que contribuyen a las emisiones de CO2 a la atmósfera; de ser así, estaríamos más cerca de un escenario menos comprometido, pero no a salvo. ¿Cuán comprometido?... Eso dependerá de nosotros.

Sinaloa es un estado con potenciales importantes. Nos hemos convertido en el granero del país.

La producción pesquera, acuícola y ganadera no son la excepción, el enorme litoral con el que contamos, la cobertura forestal es sin igual. Ante un panorama climático tan extremo, se verán comprometidas nuestras riquezas, el llamado a los sectores productivos es urgente, debemos de dar un salto cualitativo hacia modelos de producción más sustentables; para lograr estos objetivos invariablemente exigirá un incremento a las finanzas públicas y privadas dirigidas a atender estos grandes retos. En la actual administración estatal, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se dieron pasos firmes para agrupar la política pública en materia de desarrollo sostenible. Grandes han sido los aciertos en esta administración, basta con observar los instrumentos legales en la materia: Ley de Desarrollo Sustentable, Ley Estatal de Cambio Climático, Ley de Residuos del Estado de Sinaloa, Ley Estatal de Movilidad, Ley de Desarrollo Urbano; de igual manera se cuenta ya con seis reglamentos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable en materia de Impacto Ambiental, Áreas Naturales Protegidas, Autorregulación y Auditoría Ambiental, Prevención y control de la Contaminación Ambiental, Ordenamiento Ecológico y el reglamento interior del Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable. También se impulsó la recuperación de la cobertura forestal del estado con acciones preventivas como el fortalecimiento de las brigadas de incendios forestales, programas de sanidad forestal, reforestaciones en las zonas deterioradas, decretos de nuevas áreas naturales protegidas, certificaciones de playas limpias, creación de rellenos sanitarios, impulso de proyectos tendientes a la conservación de nuestras cuencas hidrológicas, entre otros.

Es urgente que no se detenga el paso de los avances que se tienen en Sinaloa, es hora de redoblar esfuerzos y estar claros en dónde se tienen que enfocar los esfuerzos; ya no es simplemente conservar nuestros recursos, necesitamos comenzar a restaurar. Nada de esto podrá lograrse si como sociedad no somos capaces de reinventarnos en nuestros hábitos diarios. Es urgente transitar hacia hábitos más sustentables, es urgente que aprendamos a disfrutar de nuestras bellezas naturales sin destruir el patrimonio, que seamos capaces de hacer un turismo responsable. Al inicio de esta columna nos planteábamos una pregunta ¿Cuán comprometido tenemos el futuro? Y yo respondía que eso dependía de nosotros.

La respuesta está en nuestras manos, todos tenemos la solución en las decisiones que tomamos, nuestras futuras generaciones nos agradecerán haber tomado acción. No permitamos que condenen nuestro actuar. La idea de que todavía hay un camino a seguir es un punto que debería darnos aliento y esperanza.