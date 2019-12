Cambio de rieles. El exhorto que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a los alcaldes de Culiacán y Mazatlán, Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, para que ofrezcan disculpas a los medios de comunicación por los ataques a la libertad de expresión parece haber convencido, al menos, a este último, de la necesidad de hacer un cambio. Al interior de la administración municipal se empieza hablar de una nueva política de comunicación que se ejercerá con mayor énfasis a partir del 2020. El propósito es mantener una mayor comunicación y coordinación del gobierno municipal con los medios de comunicación en la que se priorice el respeto y el flujo de información que evite malos entendidos, así como las polémicas desgastantes. Y no es para menos. No es la primera ocasión que el alcalde recibe una llamada de atención por parte de la Comisión Estatal por una actitud ríspida hacia los representantes de los medios de comunicación a quienes llegó a poner al nivel de la delincuencia.

Desorientados. Entre los colaboradores del alcalde de Culiacán hay mucha desesperación, y hay quienes no hallan qué hacer para que Jesús Estrada Ferreiro no se ponga a pelear con la prensa, sobre todo porque la campaña de desprestigio de parte del alcalde contra los medios de comunicación se le está revirtiendo. En la actualidad, desde el Ayuntamiento se ha creado una página de internet donde difunden información a favor del alcalde y tratan de demeritar el trabajo de un medio de comunicación, así como también tienen un noticiero de radio para difundir información positiva del Ayuntamiento, y supuestamente el alcalde no está enterado del programa, pese a que ha acudido a diversas entrevistas. También ya tienen trabajando a bots para que ataquen desde la clandestinidad a quienes no están a favor del primer edil. Dinero para tapar baches no hay, pero sí para atacar a personas que piensan diferente a él.

Otro partido a la lista. Cada vez están saliendo más grupos que quieren convertirse en partidos políticos, y con ello tener presupuesto público para sus intereses. Ayer se realizó la décima quinta asamblea de Fuerza Social por México, un grupo político nacional de centro-izquierda progresista, mismo que —asegura— busca inclusión y pluralidad para brindar condiciones dignas de desarrollo sostenible a los mexicanos. Ayer estuvieron llegando camiones al salón Figlostase, donde se realizó la asamblea y la afiliación, pero algo que llamó la atención es que nadie en el lugar pudo decir a este medio de comunicación quiénes son los dirigentes. Una persona que atendió se excusó, asegurando no tener información, y que las personas provenientes de México no darían entrevistas. Lo que sí dejó en claro es que esta organización tuvo sus recursos para el acarreo.

Diputado polémico. Por Mazatlán no se escuchará hablar mucho de él, pero el diputado local, Mario Rafael González Sánchez, mantiene al Congreso del Estado en medio de la polémica. El fin de semana subió a tribuna para denunciar los supuestos abusos de extorsión que están cometiendo policías del estado en contra de turistas en su tránsito por Sinaloa. No obstante, abundó en críticas hacia la reacción que al respecto ha tenido el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo. Refiere que este se ha negado a resolver el problema, lo cual interpreta como una ofensa hacia la ciudadanía y un reto a la tolerancia de los ciudadanos. El legislador se pronunció en contra todo acto injusto que se cometa en detrimento de los sinaloenses. Advirtió que apoyará a los policías buenos, pero a los que actúan contra la propia ciudadanía, “no los toleraremos”.