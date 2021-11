Cambio de rieles. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, abrió ayer la posibilidad de contratar a una nueva empresa para que otorgue el servicio de recolección de la basura porque es posible que a OP Ecología se le rescinda el contrato por no cumplir con el mismo, sobre todo de no tener el relleno sanitario. De hecho, los ejidatarios de Choacahui ya tienen un amparo para parar esa obra en sus terrenos que donaron al Ayuntamiento. En la sesión de Cabildo, Vargas Landeros informó que no se hizo la consulta para el relleno sanitario y ni siquiera había pedido permiso a la Dirección de Ecología para el relleno. La ruta ya la tiene trazada Vargas Landeros, quien confesó que el municipio no se va a quedar sin el servicio porque ya se han acercado otras empresas para otorgarlo. Más claro ni el agua.

En seco. Con un “si le seguimos vamos a seguir patinando”, Vargas Landeros paró la perorata ya trillada sobre el tratamiento de los conductores de vehículos bajo el influjo del alcohol. Vargas Landeros les informó a los regidores que a ninguno se sancionó este fin de semana y hasta se les llevó a su casa. Y sometió a votación el punto sobre las multas y tan tan. Calladitos quedaron los regidores Carlos Roberto Valle Saracho y Antonio Menéndez.

El día. El 27 del presente mes sería la consulta popular sobre el sí o no de la planta de fertilizantes en Topolobampo. La fecha la dio el secretario de Desarrollo Económico, Bernardo Cárdenas, que era lo que había quedado volando cuando estuvo aquí el subsecretario de Gobernación federal, Rabindranath Salazar. En estos momentos se está en la etapa de socialización del proyecto. De hecho, la tendencia está hacia la primera opción como lo deja ver la encuesta que difundió GPO, en el que el 76.2 por ciento de los ahomenses está de acuerdo en la planta.

Doble campaña. Un compás de espera tendrá la campaña de la diputada local Cecilia Covarrubias, a quien se le quemó una camioneta y el equipo de fumigación este fin de semana. La brigada que trae había fumigado contra los moscos en Cobayme y cuando se dirigía al ejido Aguila Azteca ocurrió el siniestro. Así, Covarrubias esperará mejores tiempos para seguir con la campaña de fumigación en las comunidades que no están en su distrito. Y dicen que esto lleva la intención de posicionarse en toda la geografía ahomense para el 2024, que es cuando de nueva cuenta buscará la candidatura de Morena a la alcaldía. No da un paso sin huarache.

Resentida. La exalcaldesa de El Fuerte Nubia Ramos reapareció en la asamblea municipal priista para elegir a los delegados a la asamblea nacional del tricolor. Ahí estuvo la dirigente estatal Cinthia Valenzuela, a quien echó en cara que no la acompañaran en su Tercer Informe de Gobierno como tampoco los priistas de casa que tuvieron miedo a que los vieran y perdieran sus empleos en el Ayuntami-ento. Ramos aseguró que no acudió al cambio de poderes para no legitimar a este gobierno que “llegó como llegó”. Además, chifleteó al alcalde Gildardo Leyva, que se queja de que solo le dejó 501 pesos cuando a ella solo le dejaron deudas. ¡Vaya justificación!

Leer más: Ricardo Anaya, muy conocido en Sinaloa

La batean. Por supuesto que Ramos no dejó pasar la oportunidad de deslindarse de la responsabilidad de la derrota electoral. La frase que empleó para ello es que hay “quienes ganamos elecciones con votos y hay quienes a lo mejor son consecuencia de que perdamos las elecciones”. Se habla que eso caló hondo en Maribel Vega, candidata perdedora a la alcaldía, quien la bateó con que hay que dejar de lado la soberbia porque eso no le ayuda al partido. Y dar paso a nueva gente.