Cambio de rumbo educativo

Entre las prioridades del Senado, en cuanto arranque el 1 de septiembre el periodo de sesiones, está sentar las bases para transformar la educación en México, mediante la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa.

El senador Rubén Rocha explica que a más tardar el 12 de septiembre tienen que quedar aprobadas la ley del sistema nacional de la mejora continua a la educación, la ley del sistema para la carrera de maestros y maestras, y se está trabajando con todos los grupos involucrados en la educación para establecer los consensos.

Rocha dice que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados en el Congreso pueden aprobar solos fácilmente estas iniciativas, por tratarse de leyes secundarias, pero que no quieren incurrir en el error de mayoritear y por eso se pone a consideración de todas las fuerzas políticas. Se trata de dejar atrás el pasado autoritario.

Aparte de las fracciones panista y priista, que tienen sus puntos de vista en ocasiones divergentes con las del gobierno de la Cuarta Transformación, también existen los grupos gremiales sindicales, como el SNTE y la CNTE, que tratan de influir en el modelo educativo del país, y es válido que participen con sus propuestas siempre respetando la institucionalidad.

Hacia el sector educativo se destina el mayor porcentaje del presupuesto del gobierno federal, y por lo tanto ahí se dan fuertes luchas por el control de la educación; sin embargo, desde que se aprobó la reforma educativa se aclaró que la rectoría de la educación sigue en manos del Estado y con las reformas secundarias se tiene que afianzar esta premisa.



Popurrí. Al diputado federal Iván Ayala Bobadilla le tocó ayer sacar las castañas del fuego, y para beneplácito del colectivo Aquí no, presentó ante los medios de comunicación los dictámenes de Semarnat que indican que la empresa que pretende construir la planta de fertilizantes en Topolobampo no cumple con los estudios de impacto ambiental, y sin prejuiciar aclara que mientras no cumpla no se darán los permisos.

La planta se tiene que construir en otra parte y no le corresponde a él, como legislador, decir dónde, e intervino en el conflicto a petición de los grupos yoremes. Mientras que el líder yoreme Felipe Valenzuela, en la misma conferencia, fue tajante, que por ley se les debió consultar desde un principio, y como no se les consultó ahora rechazan la planta que además es muy contaminante.



AQUÍ NO. Iván Ayala es aliado en el Congreso de Tatiana Clouthier, quien después que hace unos días hizo un recorrido por Ohuira, Topo y Lázaro Cárdenas, se pronunció allá en la Ciudad de México contra la planta y contra los intereses de políticos y exgobernadores que pretenden imponerla, por lo que se vislumbra que es un grupo parlamentario fuerte el que se opone a la obra.



CABLE. Un grupo de especialistas llegaron ayer a esta ciudad para analizar a detalle y poner en marcha el proyecto de instalación de un cable submarino que atraviese el golfo de California, de aquí a La Paz, para modernizar los sistemas de comunicación con el uso de fibra óptica.