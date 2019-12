Cambios. Como se lo adelantamos la semana pasada en esta columna, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ya había tomado la decisión de hacer cambios a nivel de mandos medios, porque había situaciones que ya no podía permitir, y, además, debía cumplir con algunos compromisos políticos que tenía pendientes, y no se aguantó a que terminara el año. El primero de los cambios se dio en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (Cepavif), de donde salió Martha Ofelia Meza Escalante, quien fue encargada para resolver un tema agrario en Angostura, y por ser de allá y conocer el tema, por eso fue asignada a esa encomienda. Pero no podemos dejar de recordar que este movimiento se dio después de que esta dependencia, así como el Ismujeres, el Centro de Justicia para Adolescentes y el Sipinna han sido duramente criticados por su mala actuación para prevenir y atender casos de violencia contra mujeres y niños. En política no hay casualidades, así que se lo dejamos a su interpretación.

Cargo. Pero no fue el único cambio que se ha dado esta semana, porque ayer fue revelado por el mismo Quirino Ordaz que la exdiputada local Irma Guadalupe Moreno Ovalles fue llamada para integrarse a su Gobierno. Fue el mismo mandatario estatal quien informó que Moreno Ovalles ocuparía la Dirección del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en lugar de Víctor Parra, quien tendrá una encomienda especial en el tema de regularización de tenencia de la tierra. La exlegisladora fue llamada ayer al Palacio de Gobierno, donde le dieron el nombramiento para dirigir esta dependencia, donde buscan aprovechar su experiencia y sensibilidad para darle seguimiento y atención, priorizando el desarrollo de la ciudad de Culiacán.

Vienen más. Y como ya inició con los cambios a nivel direcciones, hay otros funcionarios que están casi con un pie fuera, y el siguiente movimiento sería en la Unidad de Servicios Estatales, solo que todavía no tienen bien amarrada una salida digna para el funcionario que será cesado de su cargo por haber tenido un mal desempeño y por generar grillas internas, que el gobernador ya no estuvo dispuesto a tolerar más. En esta misma semana habría noticias.

Debilitado. El grupo que había mantenido el control político del municipio de Navolato en los últimos años, y al que la ciudadanía castigó con el voto en contra en la pasada elección, ha comenzado a moverse en busca de candidaturas y de volver a ocupar cargos de elección, aunque se han visto muy debilitados y con poco poder de convocatoria en las primeras reuniones que han tenido. La más reciente fue el lunes por la tarde en la casa de Evelio Plata Inzunza, y puso a trabajar a los exalcaldes Rigoberto Valenzuela Medina, recaudador de Rentas de Navolato; y Eusebio Joaquín Lara Escárrega, director del plantel del Icatsin en el municipio, quienes fueron los encargados de convocar, pero ante la poca respuesta que tuvieron, acarrearon con trabajadores a su cargo. La reunión estaba programada para cien personas, pero les faltó mucho para esa meta, y en las fotografías que llegaron a esta Redacción se observan muchas sillas vacías. De ese nivel es el desaire que los priistas tienen para este grupo político, con todo y que acudió la presidenta del PRI en Navolato, Leticia López Ibarra. Si a nivel nacional el priismo luce muy débil, en Navolato está prácticamente desaparecido, producto de que por muchos años los mismos políticos son lo que acapararon las mejores posiciones, luego incluyeron a sus hijos, y entre los militantes de este partido hay muchos conflictos, envidias y fuego amigo, por eso luce casi imposible que logren recobrar la confianza de la militancia y de los ciudadanos, que ya los castigaron al votar por Morena y el PT, por Eliazar Gutiérrez Angulo, Marco César Almaral Rodríguez y Fernando García Hernández. En la foto del recuerdo hubo quienes agacharon la cabeza para que no los identificaran que habían acudido a esta reunión. Con más de lo mismo en Navolato, el resultado será el mismo en la próxima elección.