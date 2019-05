Cambios en el gabinete estatal tienen un objetivo claro y metas medibles

No es fortuito. Los cambios en el gabinete estatal tienen su objetivo. Y también su lectura. No es casual que Antonio Castañeda llegue a la dirección del Isdesol. El brazo fuerte de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Álvaro Ruelas. Tony Castañeda fue coordinador de la campaña del actual gobernador. Se desempeñó como subsecretario de Gobierno desde el arranque de la administración quirinista y suplió como alcalde de Culiacán a Jesús Valdez. Más claro... Ni el agua. Y el doctor Rigoberto Ocampo, que fue nombrado como subsecretario de Educación Superior en Sinaloa, sabe de cuestiones electorales. El fue presidente del Consejo Estatal Electoral. En política nada es casual. Y hoy precisamente, todos los cambios, posicionamientos y presencias más que las habituales tienen un objetivo: la elección del 2021. Muchos han de pensar que todavía falta mucho tiempo. Que primero lo que debe observarse es cómo camina la actual administración federal, que en sus primeros cinco meses avanza en medio de tropiezos y decisiones cuestionadas. Particularmente en lo económico. Aderezado con acciones que llaman la atención como la desaparición en la práctica de las licitaciones que por ley deben de realizarse para la adjudicación de obras. La campaña de Morena no ha concluido. Por lo que quienes pretendan enfrentarla deberán de prepararse desde ya y con una estrategia inteligente, innovadora, con resultados medibles.

Tocó el turno a la comunidad cultural. Con la pregunta plasmada en una cartulina: “Quién manda en Mazatlán. ‘El Químico’ o su esposa”, integrantes de la comunidad cultural del puerto se manifestaron contra el alcalde Luis Guillermo Benítez. La cancelación de la Feria del Libro y las Artes (Feliart) caló hondo entre muchos de los que integran la comunidad cultural. Pero más el desorden y el desaseo que se está dando en la actual administración morenista. Indignados escritores, pintores y exmaestros reclamaron ayer en el pleno corazón del centro histórico de Mazatlán que se respete el derecho a impulsar la cultura como una acción que eleva el conocimiento de la población y la aleja de la violencia. Sus voces de protesta se escucharon. Pero no llegan al alcalde, que de Cultura no quiere saber nada.

Se incomodan. El hecho de que Quirino Ordaz Coppel se consolide como el mejor gobernador de los 32 del país mejor evaluados, no solo produce buenos comentarios, también está provocando que legisladores de Morena lo vean con recelo. Y esto último ya comenzaron a intentar manejarlo mediáticamente. Se busca, claro está, “bajar” al gobernador en la calificación más que positiva que ha sostenido en los últimos meses, de acuerdo con las empresas encuestadoras. Saben, quienes ven con recelo este buen posicionamiento de Quirino, que con un gobernador fuerte, podrían sacar adelante sus proyectos políticos de reelección, como lo comentan en corto y a distancia muchos de los morenistas. La empresa encuestadora Arias Consultores, en su encuesta de abril colocó a Quirino Ordaz Coppel en primer lugar como gobernador mejor evaluado, con un 64 por ciento de aceptación, seguido por los gobernadores de Querétaro, Tamaulipas, Yucatán y Chiapas. De frente a lo que está por venir, los adversarios del gobernador están trabajando para socavar la aceptación popular de Quirino. Ese es su objetivo.