Cambios y alineaciones

CAMBIOS EN SALUD. En septiembre de 1996 se descentralizaron los servicios de salud en México; hasta antes de esa fecha, casi todos los hospitales eran administrados por el gobierno federal, y los empleados eran considerados trabajadores de gobierno federal. Cuatro años antes de eso, la educación también había sido descentralizada, en 1992 se transfirieron las responsabilidades a las entidades para manejar la educación, sobre la base de la transferencia de recursos y lineamientos desde el gobierno federal. Igual en salud, los recursos siguieron siendo fundamentalmente provenientes del gobierno federal y los lineamientos también, pero la contratación y responsabilidad frente a los trabajadores se le transfirió a los gobiernos de las entidades. Al paso de los años, este esquema mixto generó muchos rezagos, sobre todo con los trabajadores de salud, porque desde el gobierno federal no se asignaban los dineros suficientes para reconocer y otorgar a los trabajadores todos sus derechos —o, si se daban los dineros, los gobiernos les daban otros usos, y los trabajadores se quedaban muchos años en condiciones de trabajo precario y sin seguridad social—. Así están actualmente más de 100 mil trabajadores en todo el país, y en Sinaloa hay más de 1 mil 700 a los cuales no se les reconoce como empleados de base, pese a que tienen varios años de servicio, ganan 3 mil 500 pesos los médicos a la quincena y no reciben ninguna prestación ni seguridad social.

Ante esta realidad, el presidente López Obrador ha prometido que va a federalizar (de nuevo) a los empleados de salud en ocho estados, originalmente —fundamentalmente en los estados del sureste— y que se otorgarán prestaciones y derechos a más de 88 mil empleados de salud en todo el país. A su vez, el presidente hizo el planteamiento de desaparecer el Seguro Popular, incluso habló de pasarlo al IMSS, y de unificar en un futuro a las instituciones de seguridad social. Todos estos cambios generan expectativas favorables en los trabajadores de salud, sin embargo, falta ver cómo se irán concretando estas transformaciones y qué implicaciones tendrán en las relaciones de trabajo, así como en la prestación de los servicios médicos, el cual se promete que será universal y gratuito en pocos años. Ya veremos.

¿Y EN EDUCACIÓN? También en educación habrá cambios, según lo ha dicho AMLO, y no solo por la derogación de la reforma educativa y la probable desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sino porque también se ha hablado de centralizar la nómina, aún cuando no se ha dicho si volverá al esquema que existía antes de 1992, cuando la mayor parte de las escuelas eran federales, y solo una cuarta parte de ellas eran administrados por el estado. Esperemos que los cambios sean para bien, para elevar la calidad de los servicios, tan indispensable en áreas tan básicas como son la educación y la salud. ¿O no?

ALINEACIONES. La nueva realidad del país generó relevos no solo en mandos de gobierno, sino al interior de las fuerzas políticas. Hay una sustitución de la clase gobernante, y muchos cambios al interior de los partidos; algunos totalmente debilitados, como son los casos del PRI, PAN y PRD, otros fortalecidos, como es el caso de Morena. Sin embargo, más allá de los cambios en gobierno, al interior de los partidos hay alineaciones; en el PRI ya no está Peña Nieto y el mando lo tienen los gobernadores, y en Morena también hay alineaciones, aunque AMLO tiene el mando, en los estados algunos ya busca fortalecer su propio grupo. ¿O no?