Cambios y cambios. En Mazatlán urge que el Instituto Municipal de Planeación, que preside Israel Victoria Lona, concrete un plan de manejo del malecón. Esto permitiría que este, el que es el principal paseo turístico del municipio, sea blanco de las ocurrencias de los alcaldes en turno. El caso viene a colación porque el presidente municipal electo, el morenista Luis Guillermo “El Químico Benítez Torres, ha anunciado reiteradamente que dará marcha atrás a los cambios que se le han hecho al malecón. Mencionó como ejemplo que regresará los espacios de aparcamiento a la avenida Del Mar una vez que asuma el cargo, a partir del 1 de noviembre. Con ello se daría al traste al cambio urbanístico que le ha costado cientos de millones de pesos al erario.

Relevos. Una de las polémicas más comentadas es el relevo del titular en el Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán. Hay un grupo de personas relacionadas con la actividad cultural de Mazatlán que se pronuncia por la permanencia de Raúl Rico González en el cargo, debido a su experiencia ya de al menos cinco administraciones municipales. En estos últimos días ha sonado el nombre del cineasta Óscar Blancarte como el posible relevo de Rico González. Al menos ambos ya se han reunido para avanzar en la organización del festival cultural, ya que trascenderá a la próxima administración. El presidente municipal electo no ha confirmado el nombramiento de Blancarte.

Reparten culpas en Morena. Yadira Marcos, coordinadora de diputados electos de Morena en San Lázaro, y Merary Villegas luego se quitaron la bolita y le echaron la culpa a Raúl Elenes, actual presidente del partido en Sinaloa, todo porque la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) lo catalogó junto con el PT como los dos partidos que no responden solicitudes de información. Si bien, como ya lo dijimos en esta columna, los diputados salientes y entrantes no tienen culpa, buscaron a quién acusar y se lavaron las manos, pero aun así no se podrán quitar la marca de pertenecer al partido que en 2017 prefirió esconderse y quedarse callado ante las solicitudes que hicieron los ciudadanos. Yadira se defendió y dijo que por ello pagaron una multa, pero que la información sí está y, como es un partido nuevo, pues puede ser que falte personal, pero que no se esconde nada. Se buscó a Raúl Elenes, pero, fiel a su estilo, no respondió ninguna llamada. Ahora la pregunta es: ¿así de opaco será en su nuevo puesto como comisionado nacional de pesca? Es verdad, falta para que inicie su trabajo, pero no se ve un panorama distinto.

Sí se suman, pero en su contra. Los panistas no buscan el perdón del partido, quien debe preocuparse por ver quiénes los perdonarán debe ser el dirigente del PAN en Sinaloa, Sebastián Zamudio. Evaristo Corrales, consejero nacional y estatal del albiazul, así le respondió al concordense, quien declaró en la semana que buscarían “perdonar” a los traidores del PAN por apoyar a otro candidato en la pasada elección. Pero no se quedó ahí, le dijo inmoral y ser uno de los principales traidores; por esto hay muchos panistas en todo el estado que ya forman un frente común para pedir la salida, por las tantas traiciones que acumuló al partido. Y no fue todo, como es conocimiento de todos, recordó que Adolfo Rojo y camarilla siguen destrozando el partido. La salida de Sebastián se debe dar ya.

Convocatoria concurrida, ¿van por el dinero? No es cosa menor que en Sinaloa se hayan registrado 120 ciudadanos que buscan ser consejeros del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Lo interesante de esto es saber quiénes son los que buscan ocupar los tres puestos vacantes que dejan los consejeros. Y no, no es cosa menor, vienen por siete años; además de eso, la cuantiosa suma que se llevarán por solo levantar la mano en muchas ocasiones. Hoy, el panorama político cambió. Al final, solo 12 hombres y 12 mujeres llegarán al último filtro; de esos, solo tres quedarán seleccionados. Habrá que esperar al 1 de noviembre para conocer los nombres.