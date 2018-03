¿Cambridge Analytica versión mexicana?

Facebook se ha puesto el ojo del huracán, y para México puede levantar las alertas. Son tiempos de elecciones. Ahora le explicamos por qué.

Resulta que la semana pasada se hizo viral la revelación de que la compañía de nombre Cambridge Analytica había obtenido datos personales, sin el consentimiento, de millones de usuarios. Los datos de casi 50 millones de personas fueron expuestos tras un supuesto test de personalidad con fines de ‘investigación’ académica. Una prueba del académico de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan. Fue una aplicación que logró que unos 270 mil habitantes de Estados Unidos hicieran el examen usando el Face.

Con esto, la aplicación permitía el acceso a los datos de “sus amigos”, para lo cual no había consentimiento. La información a fue entregada o vendida a la consultora Cambridge Analytica, para que después fuera aprovechada en la campaña del republicano y hoy presidente, Donald Trump.

Así, en base a los reportajes publicados por New York Times y The Guardian, con los datos en la mano la empresa con sede en Londres, se logró intuir cuál debía ser el contenido, tema y tono de un mensaje para cambiar la forma de pensar de los votantes de forma casi individualizada.

Un negocio de minería de datos que podría ser considerada violatoria, en el momento en que fueron facilitados o vendidos a una empresa externa, lo cual sí está prohibido en las políticas de Facebook. Seguro esto concluyó en una andada de información hacia 50 millones de usuarios. ¿Cómo? Que les aparecieran noticias en sus perfiles, información y cuanta cosa, con el fin de mejorar la percepción hacia el republicano.

Por ello, este fin de semana un juez otorgó la orden de allanamiento para que investigadores hicieran la primera revisión a la empresa Cambridge Analytica en el Reino Unido.

Amigos tecnófil@s, podemos asegurar que este es mayor escándalo de la historia sobre el uso indebido de datos personales en una red social, y el peor que ha enfrentado el gigante que nació en la Universidad de Harvard y que es propiedad de Mark Zuckerberg. Esto hizo, no menos merecedor, que la empresa perdiera en un solo día 37 mil millones de dólares en acciones.

Esta nueva investigación nos ha hecho reflexionar de qué tan seguras podrían ser consideradas las redes. ¿Y tú después de este escándalo has pensado en eliminar o bien suspender tu cuenta de Facebook? Si ante esta situación has decidido hacerlo, te comentamos que iniciar con la eliminación para siempre de todo el contenido que tienes y que has compartido con tus amigos, dura aproximadamente hasta 90 días.

Esta situación nos ha hecho pensar en otra cosa: ¿podríamos pensar en alguna versión mexicana? En periodo de elecciones veremos una andada de cosas que ya no sabemos de dónde salen o peor aún, si son reales o no. Según el sitio web de la compañía, la firma lleva “más de 25 años” trabajado en “más de 100 campañas” políticas a lo largo de los cinco continentes, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia y México.

