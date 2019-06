Camina iniciativa de reforma universitaria

Falso supuesto acuerdo Rocha-Cuen. Arrancaba el año y ya se habían reunido. No lo ocultaban. Y hasta dejaban circular fotos de ambos en plena charla. Se trata del senador de Morena, Rubén Rocha, y el líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen. Ambos exrectores de la UAS. Ambos con intereses claros en la UAS. Ambos excandidatos a gobernador y ahora también lo son. Ninguno de ellos intentó frenar la ola de especulaciones que se desataron tras, no uno, sino varios encuentros fraternos entre ellos dos. Rocha desde su campaña lanzó la advertencia de que se recataría la UAS del secuestro que vive. Se refería claramente a Cuen y al PAS que son la misma cosa. Pero los encuentros ya como senador de la república con Cuen enviaban el mensaje de que ya “había acuerdo”. Así navegaron varios meses hasta que apareció la iniciativa de reformar la Ley Orgánica de la UAS, que no es otra cosa que iniciar la embestida para que Cuen saque las manos de la Universidad. No es cosa fácil. Y Rocha lo sabe. No hay nada que se mueva al interior de la UAS si no es con el consentimiento o por lo menos que esté enterado Cuen. Rocha sabe que el cuenismo se metió en las entrañas mismas de la UAS y que hoy en día quienes rechazan su injerencia en su mayoría son jubilados. Pocos son los que quedan y son gente que ya está por dejar la UAS. Desde fuera pretende cambiar las cosas. Porque en el interior saben perfectamente que no hay manera. El control es absoluto. Y lo que están haciendo en estos momentos los diputados de Morena muy desmantelados por cierto, es sacudir el panal. Al darle primera lectura a la iniciativa de reformar la Ley Orgánica de la UAS, la respuesta viene desde la Anuies, que afilia a 195 universidades autónomas en el país. No se permitirá que se reforme las leyes orgánicas de la universidades. Porque atentan contra su autonomía. Y fue propuesta saben por quién. Por el rector Juan Eulogio Guerra Liera. Así o más claro.

Comprarán predio para desplazados. El coordinador de la defensa de Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, lo calificó como “día histórico”. Habrá que ver cómo lo califican los dirigentes del Movimiento de apoyo a los desplazados por la violencia en la zona sur, Miguel Gutiérrez y Miguel Ramírez Jardines. Ayer se reunieron con los secretarios de Desarrollo Social y Desarrollo Sustentable, Ricardo Madrid y Carlos Gandarilla respectivamente. Pero además participaron en el encuentro con los desplazados el titular del Invies, Salvador Reynosa, y el subsecretario de Gobierno, Marcos Osuna. Al encuentro se incluyó al Ayuntamiento de Mazatlán. La intención es la de dar respuesta a los desplazados con la suma de esfuerzos de todos los involucrados pero también dándole voz y parecer a los afectados. Se adquirirá un predio donde se puedan edificar las viviendas que demandan los desplazados. Pero se trabajará para dotarlos con certeza jurídica. El encuentro, nos reportan, que estableció ahora sí las bases claras para avanzar en la respuesta de las demandas de las familias desplazadas. El Congreso del Estado autorizó una partida económica para dar respuesta a los desplazados. Solo se requiere de ordenar con claridad las acciones para que realmente los apoyos sean recibidos por quienes los necesitan. Una de las formas que pudieran caminar es hacer entrega directa a cada familia de los apoyos.