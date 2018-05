Campañas 2018: un show cómico-mágico-musical

Como dijo don Pedro Ferriz (el bueno) en su legendaria narración del momento en que el hombre llegó a la luna: no sabemos si reír, llorar o ponernos a rezar. La frase, en nuestro caso, aplica para los insólitos sucesos que se dan en el presente proceso electoral, en Sinaloa y en el país entero.



Mucho de lo que acontece sería para estallar en cólera, pero al menos un servidor acaba por reír, en vez de poner en riesgo la salud hepática. Golpes directos al hígado, por ejemplo, fueron las firmas de personas muertas que presentaron el Bronco y Margarita Zavala para aparecer en las boletas (un caso para el programa radial La mano peluda), o el cinismo con que la alianza PAN-PAS en Sinaloa lleva no solo a tres de sus líderes, sino también a sus esposas, en las principales candidaturas, tanto de mayoría como pluris.



De allí en fuera, iríamos desde los memes de Ricardo Anaya con su lavadora automática integrada, hasta la selección de personajes impresentables que, para integrar sus listas pluris, eligió AMLO, su hiperreactiva legión de simpatizantes («feligresía irracional», los llamó Isabel Turrent) y lo que ayer traía vueltas locas a las redes sociales: en su entrevista del lunes en el programa Tercer Grado, José Antonio Meade anunció que la próxima semana saldrá el primer libro de su autoría, pero cuando le preguntaron el título, respondió: «No me acuerdo».



SE PASAN DE VERAS. Suele ocurrir que lo que es motivo de rabia para algunos, a otros, francamente, es causa de hilaridad.



Es el caso de lo que ayer publicó el diario digital Fuentes Fidedignas: resulta que el lunes, en Culiacán, en la azotea del vistoso edificio que es sede estatal del Partido Nueva Alianza (al pie del puente Almada), colocaron un gigantesco espectacular que promociona la candidatura de ¡Andrés Manuel López Obrador!



La «gracia» corresponde al PT, uno de los partidos que impulsan a AMLO para la Presidencia. El tema es que el Panal, por su parte, va en la coalición del PRI en favor de José Antonio Meade. El hecho no constituye ilegalidad alguna, puesto que el dueño del edificio es libre de rentarle su espacio a quien quiera. Al líder panalista Jaime Valdez Juárez no le quedó otra que lamentarse ante semejante acto de «gandallez» por parte del PT. De que hubo saña, la hubo. De que da risa, pues también. Recomendamos leer la nota, que puede «googlear» con su título «Violencia política, anuncio de Morena en nuestro edificio: Panal».



PARA RIPLEY. En la escena nacional, causó furor la nota «Denuncian a hombres que fingen ser transgénero para competir en elecciones», que ayer publicó nuestro sitio debate.com.mx.



Aunque usted no lo crea. Lo de las «juanitas» palidece ante lo que sucedió en Oaxaca: 17 hombres se hicieron pasar por mujeres trans para ser candidatos y así burlar la cuota de género.



Las auténticas mujeres trans de Juchitán, Oaxaca, llamadas «muxes» en la lengua zapoteca, denunciaron la usurpación de los 17 sujetos que se apoderaron de espacios (candidaturas a alcaldías y diputaciones) que correspondían a ellas.



Diversos colectivos ciudadanos se han unido a las muxes en su exigencia de cancelar los registros de esos candidatos.



Vea usted, amigo lector, lectora, hasta dónde llega la ambición política.



Bien lo dijo la presidenta del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez: tal acto no puede calificarse de otro modo que de perverso.



EL DEBATE. Cerramos esta columna (por el horario de edición) cuando había transcurrido la primera hora del debate de candidatos al Senado de la República por Sinaloa. Hasta ese momento, el gane absoluto lo llevaba, a todas luces, Mario Zamora, del PRI-Panal-PVEM. En aras de presentar el análisis razonado que nuestros lectores se merecen, escrito con el tiempo suficiente, prometemos abordar el tema en la entrega de mañana.