Campañas locales inician sin pena ni gloria

Muy flojo y sin brillo el inicio de las campañas locales en Sinaloa en donde se elegirán a 18 presidentes municipales y al Congreso del Estado. Algunos candidatos aprovecharon desde el primer minuto del día para arrancar sus actos de proselitismo.



Entre las acciones de campaña fueron los típicos cruceros con banderas, pega de calcas y el saludo de candidato. Se esperaba que los candidatos locales prendieran la campaña que ha sido una de las más aburridas y acartonadas.



Definitivamente los candidatos se ven sin creatividad y sin “punch”, pero algo de culpa tiene el Instituto Nacional Electoral que ha restringido muchísimo a los candidatos desde las precampañas hasta el tema de gasto y debates.



El tema de las propuestas todavía no se conoce, pero seguramente se darán a conocer en el transcurso de los días, por el bien de los ciudadanos se espera que no sean refritos y promesas imposibles de cumplir.



La verdadera pelea por las presidencias municipales estará en Mazatlán, Ahome y Guasave en donde serán las elecciones más cerradas. En Culiacán como lo adelantábamos ayer, el candidato del PRI va en caballo de hacienda sobre los oponentes del Frente y Morena.



En Mazatlán, Ahome y Guasave hay pronósticos reservados, la pelea es entre tres candidatos, Morena, PRI y Frente. En el resto del estado la competencia es pareja, pero entre dos partidos.

En los municipios de Mazatlán y Ahome los análisis son que inician en empate, mientras que en Guasave se emparejó la competencia con la declinación del candidato del Frente.



La coalición Por Sinaloa al Frente (PAN-PRD-MC-PAS) iniciaría con expectativas de triunfo en 9 alcaldías y en 12 diputaciones locales.



Por el otro lado la alianza PRI-Panal-Verde estaría proyectando victoria en 10 presidencias municipales y por lo menos 12 diputaciones locales. En el caso de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) la esperanza de triunfo estaría en Mazatlán y Ahome, además de lograr algunas diputaciones locales gracias al voto masivo arrastrado por la ola del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Así que muy atentos porque esto apenas inicia.



Negativos. Aurelio Nuño Mayer es insostenible en la coordinación de la campaña presidencial del PRI. El día de ayer la nota fue que exigen auditar su gestión como titular de la Secretaría de Educación Pública por el escándalo millonario de gasto por un sobreejercicio de más del 2 mil por ciento.



La pregunta es ¿qué están esperando en el PRI para quitarlo de la coordinación de la campaña presidencial? No solo ha sido deficiente su trabajo, sino que ahora está envuelto en un escándalo que podría ser un golpe fulminante.



Elecciones. El próximo domingo se realizará el segundo debate de candidatos a la Presidencia de México en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California en la ciudad de Tijuana.



Entre las novedades están que habrá público, los candidatos tendrán una silla alta y el que tenga la palabra podrá caminar al frente para exponer sus argumentos.



Los candidatos tuvieron que firmar un “código de conducta” que en síntesis son restricciones que no abonan en un verdadero debate y hacen más acartonadas las participaciones. Además, está prohibido utilizar tecnología.



El público también tendrá restricciones, no podrán aplaudir, ni hacer expresiones a favor o en contra de alguno de los candidatos.



Memoria política. “La mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio”, Fernando Sánchez Dragó.