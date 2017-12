Campañas, tenencia y acuerdos

ANTIVOTO. La decisión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de colocar como coordinador de campaña del precandidato del PRI al extitular de la SEP Aurelio Nuño, tiene varios propósitos: primero, llevar directamente el control de la campaña de José Antonio Meade desde Los Pinos; segundo, intentar convencer al electorado de que voten por el PRI, y remontar el tercer sitio de las preferencias en las que están colocados, con un equipo de campaña y un candidato que no son típicamente priistas, aunque hagan todo para favorecer al PRI. Tercero, confirmar que buscarán la continuidad del gobierno peñista, con el equipo más cercano al presidente, conformado por tecnócratas, comandados por Luis Videgaray, quien, se dice, es el hombre más influyente en Los Pinos y con Peña Nieto. ¿Será?

En otras palabras, Peña Nieto será el verdadero coordinador de campaña e intentará presentar a su candidato como no priista y darnos “gato por liebre”. ¿O no?

El gran problema de Meade y del PRI es que cada día crece más el antivoto tricolor, y se amplía el rechazo hacia el presidente y su gabinete; además, que el perfil de Meade es de tecnócrata, sin contacto con los sectores más vulnerables y sin la sensibilidad para entenderlos.

Y el otro problema es que Aurelio Nuño trae también desde el arranque de su nombramiento un rechazo, sobre todo de los maestros, que están inconformes con sus resultados y la reforma educativa. ¿O no?



ACUERDOS. En un ambiente de polaridad política, frente a la contienda electoral en curso, donde están en disputa las diputaciones, alcaldías, regidurías, senadurías y la Presidencia de la República, llama la atención que en Sinaloa las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso se hayan podido poner de acuerdo para la eliminación del cobro de la tenencia vehicular en la entidad, y sacar adelante la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. Además, que de parte del gobierno estatal haya existido la disposición para flexibilizar su postura inicial de mantener el cobro de la tenencia, así como de elevar en un 200 por ciento el refrendo vehicular. Es sobresaliente que en plena disputa electoral prevalezca el diálogo y los acuerdos entre las diversas fracciones parlamentarias, y sobre todo que se haya decidido que la captación de recursos por el refrendo, ya que a los vehículos nuevos y hasta de diez años, será a los que se les aplique el incremento, estén etiquetados para el seguro popular y el pago de adeudos y prestaciones a jubilados del SNTE.

Una vez que se publique la Ley de Ingresos conoceremos en detalle el desglose, lo que hará falta, entre otras cosas, es canalizar más recursos a la atención de víctimas de la violencia en la entidad y crear el sistema estatal de atención a víctimas, así como etiquetar recursos para mejorar las condiciones de trabajo del personal precario que labora en los servicios de Salud de Sinaloa y pagarles las prestaciones como al personal de base.



AGUINALDO EN SALUD. Por lo pronto, y en respuesta a la gestión hecha por un grupo de trabajadores de contrato en el sector de la salud, acompañados por legisladores, el secretario de Finanzas, Carlos Ortega, acordó que a más tardar el 20 de diciembre se pagaría el aguinaldo completo a los de contrato; con cuarenta días de salario, al igual que a los de base, así como la prima vacacional.

Buen inicio, aunque falta el pago de las demás prestaciones.