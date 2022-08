¿Campos deportivos es prioridad?

Al Plan Anual Obras 2022 se le hicieron modificaciones en la sesión de cabildo del pasado viernes, además de una inversión de más de 17 millones de pesos del predial rústico, pero llama mucho la atención que la mayoría de los recursos se estén canalizando a rehabilitar la infraestructura deportiva, un tema que sin duda es importante, pero es obvio que las necesidades más apremiantes que se tienen en el medio rural actualmente no estriban en tener una cancha para jugar, ahí lo que piden a gritos son obras de drenaje, agua potable, alumbrado, entre otras. En este gobierno se ha visto mucho interés por el tema deportivo, pues las únicas obras importantes en marcha están relacionadas con ese tema, pero definitivamente hay problemas mucho más graves en Guasave que el deporte, como las aguas negras por ejemplo, donde la ciudad y el medio rural están infestados de ese líquido pestilente y que genera quejas a diario contra la Jumapag.

El alcalde de guasave compartió con mucho orgullo en sus redes sociales una encuesta de presidentes municipales que se hace a nivel nacional, y donde había salido en los peores sitios en meses pasados, y quiso que la gente supiera que ahora está en el lugar 17, un sitio que sí está mucho mejor que los anteriores, pero habría que preguntarle al presidente municipal si él asumió ese puesto que ostenta para mejorar la calidad de vida de los guasavenses, o solo está ahí para intentar ser popular? No es común que un alcalde ande compartiendo ese tipo de publicaciones, pues solo demuestra una necesidad de aceptación, que sabe no la tiene entre sus gobernados, ya que un presidente jamás se debe basar en los resultados de encuestas para querer enviar un mensaje al pueblo de que está haciendo bien las cosas, ese no puede ser el parámetro, la única manera de lograrlo es mejorar la calidad de vida de su gente e impulsar el desarrollo del municipio.

Agentes de policía Municipal todavía están a la espera de que les entreguen sus uniformes nuevos por parte del Ayuntamiento, pues a pesar de que ya hace tiempo de que esas prendas fueron licitadas, es hora de que no se las dan, aunque también se supo de buena fuente que sí se hizo ya un intento por dárselas, pero los agentes no las quisieron, pues la calidad no era la adecuada. El propio titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan de Dios López Rubio, fue quien escogió la tela que les ofreció el proveedor, pero tal parece que cuando llegaron los uniformes no correspondían a la calidad que les habían ofrecido, así que habrá que ver cómo le harán ahí, porque esos uniformes ya fueron licitados y se tienen que apegar a lo aprobado, aunque no por ello los policías van a querer que les den gato por liebre.

Esta semana se hizo entrega de algunas herramientas a trabajadores del sindicato para eficientar las labores en el área de Parques y Jardines, así que desde este fin de semana empezaron hacer públicas algunas acciones emprendidas, como la limpieza y retiro de maleza de espacios públicos, donde desde hace meses había basura aglomerada y el trabajo era necesario. También deberían de intervenir en la prepa Mújica, que ahora se utiliza como resguardo para algunos desplazados, pero que en realidad no reúne las condiciones para que funcione como tal, pues desde que se entra al lugar es un basurero, y de los sanitarios mejor ni hablar, pues están fuera de servicio y sucios, pero aún así lo quieren hacer ver como un hogar.