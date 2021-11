Camus y el problema de acabar con nuestra existencia

“El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida es la respuesta fundamental de las preguntas filosóficas”. Esto nos plantea el mito de Sísifo, el libro de Albert Camus.

Podríamos decir que el tema de acabar con nuestra existencia es el único tema que Camus aborda propiamente en serio. Él pensaba que el suicidio ocurre cuando hay una suerte de divorcio entre el hombre y su vida que produce un sentimiento de lo absurdo que lo lleva a pensar que dicho acto es la única solución o al menos una solución aparente. Para Camus el hecho de terminar con nuestra vida no resuelve o encara el problema de lo absurdo o inherente de la existencia, sino que es, de hecho, una forma de afirmarlo.

Si el absurdo se alimenta de la monotonía y la irrelevancia de nuestros actos, es el suicida quien aviva sus llamas.

Para Camus la decisión más importante (sea consciente o inconscientemente) que tomamos día con día es la de no acabar con nuestra existencia pese al sentimiento de lo absurdo, no hay nada que refuerce más el absurdo que el hecho de acabar con nuestra vida voluntariamente debido a la presencia del absurdo.

Acabar con nuestra existencia no representa una salida, sino una rendición ante él. En otras palabras, se dice que existe una solución cuando el ser atraviesa un problema y luego sigue siendo el mismo en cambio al suicidarse el ser simplemente desaparece sin conectar con el problema.

La solución que nos ofrece el mismo Camus para este problema es esencialmente similar a la del resto de los filósofos existencialistas: “Encontrarle un sentido al mundo”. Es menester del ser humano evitar el nihilismo al cual podríamos definir muy vagamente con la frase: El mundo no tiene sentido, ¿para qué preocuparse? Y si bien esta postura que representa la alienación del ser humano ante estos problemas y de alguna manera nos aleja de la idea del suicidio, también nos impide explorar el potencial que tienen todas las existencias.

Camus, para mejorar el valor de la vida, señala lo impresionante que es la capacidad de todas las personas de disfrutar de la vida para convertirse en seres humanos; los seres humanos sirven como el punto central del universo para explicar la combinación de sus propios deseos.

El hombre, aunque vive en un océano de disonancia, puede y debe reafirmar su capacidad para disfrutarlo. Por supuesto, el dolor que provoca el absurdo es innegable, y el sentimiento de fracaso y desesperación es producto del vientre materno, nunca se debe negar su existencia, sino resistir. ¿Pero cómo? Entonces se introduce el mito de Sísifo: Sísifo engañó repetidamente a los dioses para escapar del inframundo y en consecuencia se le otorga un castigo ejemplar y eterno por los dioses. Él necesitará llevar una piedra a la cima de la montaña, para que cuando llegue allí, esta se caiga y tenga que empezar de nuevo y así por toda la eternidad.

Sin embargo, Camus está seguro de que no podemos imaginar a Sísifo como una persona miserable, porque el héroe trágico sabe que conoce las circunstancias de su castigo. No espera que su situación mejore con el tiempo y no empezará a pedir perdón ni a decidir crear un nuevo Dios. No, Sísifo entendió que no importaba lo que hiciera, no tenía ningún sentido. No significaba que saltaría desde el punto más alto de la montaña, sino que se rebelaría contra los dioses nuevamente y disfrutaría de su castigo. Al disfrutar del absurdo que constituía su condición, la resistió y la superó.

Por tanto, se entiende lo que Camus quiso expresar al negarse a suicidarse. Sí, hay dolor, pero podemos entender que otros están sufriendo. Somos compasivos y unidos. Podemos revertir el absurdo que nos constituye.

Leer más: Inteligencia, como un potencial integral

Para la alegría sublime de la vida, creamos música, arquitectura, arte, danza y tecnología. Lo disfrutamos de esta manera, podemos plantarle cara y decir siguiente: “No, quiero seguir viviendo”.