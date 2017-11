Cancela Quirino la tenencia vehicular

Se acabó la tenencia. El gobernador se decidió y anunció la cancelación de la tenencia vehicular en Sinaloa. A Quirino Ordaz Coppel no fueron pocos los economistas que le aconsejaron que no desapareciera el cobro de la tenencia. Los argumentos eran que además de cancelar un ingreso importante, se provocaría que otros apoyos económicos no llegaran al estado. Contra todas esas opiniones, Ordaz Coppel en corto ayer aquí en Mazatlán señaló que la desaparición del pago de la tenencia vehicular se había convertido en una petición casi generalizada. Y lo importante en estos casos, agregó, es atender la exigencia ciudadana; pero el anunció de la desaparición del pago de tenencia vehicular no llegó solo. Ordaz Coppel adelantó que no se crearía ningún nuevo impuesto en Sinaloa. Queriendo o no, Ordaz Coppel con este anuncio deja sin “bandera política” a grupos y políticos opositores que llegaron a pensar que el gobernador no se atrevería a cancelar ese cobro porque le significaba al estado un jugoso ingreso. Cientos, miles de sinaloenses que tienen un vehículo sentirán en sus bolsillos la cancelación del pago de tenencia. Y eso es bueno.

No midieron las consecuencias. Quienes asesinaron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Baja California Sur, Silvestre de la Toba, no midieron las consecuencias. Ayer en su visita a Mazatlán, al titular de la CNDH en el país, Luis Raúl González, lo percibimos muy consternado por el suceso de su compañero en la Paz. En corto comentó pormenores del atentado en donde también murió un hijo del ombudsman de Baja California Sur y resultaron lesionadas su esposa y una de sus hijas. De la Toba no había recibido ninguna amenaza, tampoco había percibido algún riesgo que lo llevara a solicitar protección, confirmó González. Y adelantó que se solicitó una reunión con carácter de urgente con el presidente Enrique Peña Nieto. Justo cuando platicaba González con este reportero el teléfono sonó para avisar que un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco había sido privado de la libertad. Justamente el encargado de desapariciones forzosas. El titular de la CNDH en el país adelantó también que solicitará el apoyo de la Conago en torno a lo que está sucediendo con los integrantes de la comisión en el país. El mensaje puede ser el de sembrar temor entre los defensores de derechos humanos en México. Se habla en torno al asesinato en la Paz que un grupo criminal hace unas semanas había advertido con mantas que aparecieron en diversos puntos de esa ciudad que “limpiarían” la zona. Ya han asesinado a comandantes de la Policía Ministerial y de la Policía Municipal. Ahora el blanco fue el titular de Derechos Humanos en baja California Sur. Todo dicen, porque el gobernador Carlos Mendoza Davis militarizó las policías municipales y estatales, lo que provocó el enojo de los grupos criminales que operan en aquella entidad.

Quirino ante la Conago. En el marco del Seminario Internacional Atrévete a cambiar y ante el ombudsman en el país, Raúl González, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se comprometió en plantear ante la Conago respaldar y proteger a estos organismos. Se solidarizó con la CNDH por el atentado que sufrió uno de sus representantes a Baja California Sur y reiteró que con él la CNDH tiene a un aliado, comprometido con las causas justas de esta comisión.