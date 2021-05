Cancelación de las candidaturas a Billy Chapman y Ana Ayala cae como bomba

En seco. Dicen que como una bomba cayó a Guillermo Billy Chapman y a Ana Ayala Leyva el acuerdo de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral que les cancelan las candidaturas a diputados federales por la vía pluri y de mayoría relativa por estar sentenciados en firme por violencia política en razón de género y mentir que no lo estaban. Y es que estos y su séquito ya daban por hecho de que las denuncias en su contra ya no habían tenido ningún efecto porque están a la vuelta de la esquina las votaciones. Muchos no se sorprenden de la resolución sino de que los consejeros del INE se hayan tardado en invalidar las candidaturas por el trato que le dieron a la síndica procuradora Angelina Valenzue-la Benites, hoy candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Ahome.

Contexto. El acuerdo de la comisión del INE se da en el contexto de que dicen que Chapman, alcalde con licencia, decidió usar la maquinaria del Ayuntamiento para el voto cruzado a favor del candidato de Morena a la gubernatura Rubén Rocha Moya, pero no para el candidato a la alcaldía Gerardo Vargas Landeros, sino para el del Partido del Trabajo, Domingo Mingo Vázquez. Cuando lo ajustaron, Chapman se replegó al proyecto completo morenista, pero del que ahora parece que va a quedar fuera por hacerla al vivo, lo mismo que su alfil Ayala Leyva. Los dos se perfilan para quedarse “chiflando en la loma”.

Tardío. La reapertura del caso relanzó a Valenzuela Benites. Incluso, Rosa Elena Millán la mencionó ayer en el segundo debate de candidatos a gobernador. Millán, candidata por Fuerza por México, destacó su participación en el proyecto como una candidata agraviada. Dicen que se quedó corta porque el caso lo pudo haber explotado más teniendo como base la resolución de la comisión del INE en contra de Chapman y Ayala Leyva. Otros aseguran que la propia síndica procuradora con licencia se desentendió del tema en la campaña, que retomó tras la resolución en el INE. Dicen que lo hace tardíamente.

Preocupación. La cancelación de la candidatura a Chapman preocupó a la alcaldesa interina Socorro Calderón Guillén porque ya le agarró sabor a esa posición. Ya se le hace que de inmediato Chapman regresa a la alcaldía. Calderón Guillén no se esperaba esa resolución en el INE, lo que se le hace “imposible” que eso haya ocurrido. Con el caso, ella misma se pone en evidencia porque a sabiendas de la conducta de Chapman y Ayala Leyva hacia la síndica procuradora, una mujer, lo avala. No puede ser de otra manera porque hasta formó parte, como regidora, de esa acción. Lo que Calderón había negado, tras la resolución en el INE aceptó: que ha tenido comunicación con Chapman, pero que él no le ha dado la instrucción directa de cambiar de candidato. Es decir, dejar colgado de la brocha a Vargas Landeros y apoyar a Mingo Vázquez.

Reaparecen. Por cierto, el candidato petista Domingo Mingo Vázquez recibió ayer el respaldo de la estructura de lo que era el Partido Nueva Alianza. Javier Lozano, exdirigente de ese partido, y otros se unieron al proyecto del promotor deportivo, aunque reconoció que unos más se fueron con otros candidatos. Por lo pronto, Lozano tiene la intención de dar el golpe mediático para jalar votos a favor del líder sindical electricista.

La interrogante. No fueron pocos los que se quedaron intrigados por la presencia de José Uribe, cercano del candidato priista a la gubernatura Mario Zamora, en el cierre de campaña en San Blas de Vicente Pico, candidato a la alcaldía por el Verde Ecologista. Hasta se tomaron fotos. ¿A qué iría Uribe con Pico?