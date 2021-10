HISTORIA EN EL DEBATE

21 de octubre de 1971

Paro en la Preparatoria. Las oficinas de la Rectoría de la UAS fueron tomadas por una turba estudiantil inconforme con las autoridades de nuestra máxima casa de estudios, sellando las puertas de las oficinas con papel engomado y montando guardia en el edificio. Simultáneamente con este mitin, se celebró otro de los padres de familia, invitando a la juventud para que encauce sus inquietudes por la vía pacífica. La facción inconforme exige la renuncia del rector, licenciado Gonzalo Armienta Calderón y del secretario general, licenciado Rafael Guerra.

Amplio apoyo de agricultores a Villarreal. El ingeniero Javier Angulo, presidente de la Asociación de la Pequeña Propiedad Agrícola y Ganadera, dio el más amplio respaldo al señor Nicanor Villarreal, candidato oficial a la presidencia de Ahome, y al señor Erasmo Ávila, candidato a la diputación local. El ingeniero Angulo dijo que los pequeños propietarios y los agricultores están dispuestos a respaldar la gestión administrativa de Villarreal Alarcón, y brindará el apoyo que sea necesario al nuevo régimen municipal.

Canciller Brandt, Nóbel de la Paz. Oslo. El canciller de Alemania Occidental y adalid de la reconciliación europea, Willy Brandt, obtuvo el premio Nóbel de la Paz correspondiente a 1971 por la creación de las condiciones previas para la paz. El líder social-democráta de 57 años, quien gobierna Alemania Occidental desde 1969, recibió la distinción humanitaria más preciada del mundo por su contribución fundamental al fortalecimiento de las posibilidad de desarrollo pacífico, no sólo en Europa, sino en el mundo entero.

Brandt estaba siendo blanco del ataque de la oposición de la cámara baja del parlamento, debido a la política económica de su gobierno, cuando fue notificado de la decisión adoptada por la comisión noruega del Premio Nobel. De inmediato, el líder demócrata-cristiano Rainer Barzel y otros dirigentes de la oposición, interrumpieron sus críticas al gobierno, tras acusarlo de llevar al país a la inflación, sumándose a la ola de aplausos suscitada en el recinto ante su designación.

Cumpleaños de Laurita Toledo. Gran número de amiguitos y primitos estuvieron a felicitar a la linda Laura Leticia Toledo Bórquez, reina consentida de la dinastía del doctor Arturo Toledo y su guapa esposa, Leticia Bórquez de Toledo, quienes para celebrar el aniversario de su hija, ofrecieron una espléndida reunión. Laurita recibió regalos y escuchó las felicitaciones de sus invitados, quienes disfrutaron de una verdadera tarde de fiesta, en la que rompieron la piñata y saborearon riquísima merienda.

21 de octubre de 1996

Abierta voluntad de diálogo. En lo que se considera una acción saludable y de beneficio para la administración pública y el pueblo de Sinaloa, el gobernador Renato Vega se reunió con los alcaldes de extracción panista de la entidad. Durante los últimos meses, Sadol Osorio, Francisco López Brito, Roberto Gastélum, Alejandro Camacho y Marco Almaral se han quejado de la discriminación en la asignación de recursos de que son objeto por autoridades federales y estatales. Todo indica que hubo cordialidad en la reunión del gobernador con los alcaldes.

El EZLN no ha renunciado a las armas. Chiapas. El subcomandante Marcos afirmó que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no se convertirá en un partido y tampoco lanzará a ninguno de sus integrantes a un puesto elección popular en 1997. Mencionó que, aunque fortalecerá su quehacer político, el grupo armado no ha renunciado. Por ello, dijo, si la mesa de San Andrés no se reanuda con otro esquema de negociación, los diálogos habrán sido un fracaso y difícilmente habrá otra opción para la paz.

Inauguran crucero. Monfalcone. El barco de crucero más grande del mundo, demasiado ancho para transponer el Canal de Panamá, hará una salida a lo grande antes de iniciar sus servicios. El Carnival Destiny construido en los astilleros Fincatieri, cerca de Trieste, debe tocar a puerto en Venecia para una escala de dos días, antes de la tradicional ceremonia de bautismo, rompiéndole una botella de champaña en el casco. El barco mide 267 metros de eslora, con un valor de 400 millones de dólares.