Canciones para el Día de las Madres

Así como las fiestas navideñas tienen sus villancicos, así el Día de las Madres tiene su propia banda sonora. Desde hace algunos años la ley de usos y costumbres ha convertido a la canción Señora, señora en una de las emblemáticas en estas fechas. Ahí tiene que no se me va ocurriendo decir que era un cliché (palabra para significar algo que por repetido ya perdió la novedad) y ¡triste fue mi caso! No faltó quien en automático lo equiparó a la falta de amor a la autora de mis días (porque deje le presumo: Tengo madre). En descargo aquí va la lista de éxitos de “A dos de tres” para ambientar este Día de las Madres. Vamos a empezar por la clásica de clásicas: Las mañanitas. Del dominio popular, nada mejor para abonar a las desmañanadas que se pegan las madres que corear “despierta madre despierta, mira que ya amaneció”. Por más desafinado que sea uno, el buen impacto en el ánimo materno de todas las edades está garantizado. Siguiendo con los clásicos, Amor de madre. La pieza es una polka ¿o es chotís? que por décadas formó parte del programa artístico en los festivales escolares. Amparados en la niñez que nos acercaba más al ritmo que a la letra, generaciones completas le sacamos lustre al piso, moviéndonos con “enjundia” para que las faldas agarraran vuelo, mientras de las bocinas del sonido escolar se escuchaba a Los broncos de Reynosa cantando “Tú que estás en la mansión de ese trono celestial, mándale a mi corazón un suspiro maternal”. Amor de madre ponía el ánimo agridulce, aquellas que habían perdido a sus madres no evitaban identificarse con la letra, pero ver a su plebe sobre el escenario se imponía a las lágrimas, o más bien daba permiso para que cuando le preguntaran ¿Estás llorando? Respondiera “es de emoción”. Luego, Juan Gabriel presentó Amor eterno. A diferencia de muchas canciones a la madre, Amor eterno tiene la cualidad de poderse cantar en cualquier época del año y siempre provocara el mismo sentimiento de nostalgia. Si se interpreta en alguna fiesta fuera de estas fechas es como subirse con un picahielo a un brinca brinca, pero ¡Ay! de aquel que ose pedir que la quiten del repertorio porque vaya que le irá mal. La madre es la madre. Para las madres contemporáneas hay una canción que León Larregui escribió para su mamá: Arrullo de estrellas. “Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arrullo de estrellas”. La letra es muy bella y la música tiene una base que recuerda las canciones de cuna. Si no le provoca la letra, la música lo hará porque le recuerda la infancia, cuando lo arrullaban luego de una pesadilla o un mal momento. Canciones para la madre hay muchas, algunas alejadas de las más conocidas en estas fechas pero que son parte de la complicidad que se va formando entre madre e hijo, ya sea desde el vientre o desde que el amor fue tan grande que no necesitó de la misma sangre para dar un hijo.Este 10 de mayo va un abrazo a las madres, especialmente a aquellas que no se dan por vencidas y el amor las lleva a escarbar la tierra con sus propias manos, en el afán incesante de encontrar al hijo o a la hija que ansían volver a tener entre sus brazos, para así poder, ambos, descansar en paz.Gracias por leer estas líneas. Comentarios, mentadas y hasta felicitaciones se reciben en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Felicidades, mamá.