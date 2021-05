Candidatos a la alcaldía de Ahome se hablaron de frente

De frente. Por primera vez en este proceso electoral, los tres candidatos punteros a la alcaldía de Ahome por Morena-Partido Sinaloense, Gerardo Vargas Landeros; Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano, y Marco Antonio Osuna Moreno, del PRI-PAN-PRD, se vieron la cara y se hablaron de frente. Esto fue en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 organizado por Debate, que sirvió de plataforma para que llegaran hacia los ahomenses y estos tuvieran más información sobre ellos. Vargas Landeros, Camacho y Osuna Moreno no le sacaron la vuelta al encuentro con todas sus consecuencias, para bien o para mal, como sí ocurrió con el candidato del Partido del Trabajo, Domingo “Mingo” Vázquez. Él canceló su participación pese a que ya había aceptado acudir. Algunos observadores retomaron el dicho aquel de que el que no arriesga no gana, lo que parece pasó con el promotor deportivo con su ausencia.



Ambiente. Los tres candidatos llegaron al Centro de Innovación Educativa, lugar en que se realizó el ejercicio que contribuye a la democracia, en medio de la algarabía de sus seguidores que los recibieron en las afueras de las instalaciones. En realidad, los priistas-panistas-perredistas que apoyan a Osuna y lo que apoyan a Vargas Landeros pelearon el territorio. El ambiente por momentos se desbordó. Los dimes y diretes no faltaron, pero no pasó a mayores.



A rajatabla. Si caliente se puso afuera, en el interior no podía ser diferente mientras avanzaban las participaciones de Vargas, Camacho y Osuna. Empezaron quedito, pero poco a poco los señalamientos fueron más directos, sobre todo del candidato de Movimiento Ciudadano hacia los de Morena-PAS y PRI-PAN-PRD. Y es que Camacho no perdió oportunidad de atacar a los dos bajo el argumento de que ya fueron gobierno y no dieron resultados. Eso fue en los diferentes temas, pero más acentuado en seguridad pública y los servicios públicos. De hecho, Osuna y Camacho tuvieron su filón de oro para atacar a Morena y PT en el tema del agua potable, basura, drenajes, socavones, lo que tuvo la intención de pegarle a Vargas Landeros por ser candidato de Morena, aunque el responsable haya sido Billy Chapman.



Capoteo. La estrategia de Vargas Landeros estuvo clara: mostrarse con experiencia y de resultados. A los golpes que recibió les dio respuesta con prudencia y con ese mismo tono los devolvió. No se enganchó, pues. Por ejemplo, cuando Osuna se refirió a él sobre si contaba su experiencia de secretario general de Gobierno en el tema de seguridad pública, a lo que el candidato priista dijo que sí, pero señaló que hubo muchos levantones, asaltos y otros delitos. En su turno, Camacho no titubeó ni un momento para decir que Vargas Landeros quedó a deber. Y le siguió con contundencia. Sin perder la ecuanimidad, el candidato morenista-pasista se defendió con lo básico. Tomó lo dicho por Osuna y llevó el mensaje a hacerlos ver que se contradecían. Y es que Osuna lo avalaba en materia de seguridad, pero a la vez decía que no eran los resultados esperados.



El objetivo. Después Osuna retomó el camino de la contundencia de hacer señalamientos al gobierno de Morena-PT cuando se tocó el tema de transparencia, rendición de cuentas y manejo de las finanzas. Lo menos que señaló es que actuaba con opacidad. Puso pagado al actual gobierno municipal. Se refirió a los partidos, no directamente a Vargas ni a Mingo Vázquez, el candidato ausente. El que no se anduvo por las ramas fue Camacho, que señaló a Guillermo “Billy” Chapman como el peor alcalde en la historia del municipio. De inepto no lo bajó. Vargas evadió el tema de Chapman, lo que le recriminó Camacho. El candidato de Morena-PAS remitió a ofrecer transparencia y rendición de cuentas. Ya Vargas había planteado gobernar con los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar. El no traicionar lo remarcó dos veces y con tono. ¿Fue para uno o para los dos? Asimismo, rescatar la Japama, como cuando fue gerente. En ese tema fueron muy duros Osuna y Camacho. Este hasta se comprometió correr a todos los “chilangos” que se trajeron. El caso es que el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 de EL DEBATE sirvió para que unos y otros hicieran propuestas, lo que sucedió con limitaciones, pero también para “chifletearse”. Es decir, el encuentro no tuvo desperdicio.