Candidatos “chapulines” 

Cada quien habla como le va en la feria”. La noticia política más sobresaliente de ayer fue la renuncia de la candidata a gobernadora del Partido del Trabajo, Gloria González, y su adhesión a Mario Zamora, de la alianza PRI, PAN y PRD. Argumentó que el partido la había dejado sola, que no le dio recursos para la campaña.

En las filas de la alianza Va por Sinaloa la recibieron con beneplácito, llamó a sus seguidores a ejercer el voto útil o inteligente a favor de Zamora, y Mario la calificó como una mujer decidida y no espera a que nadie le diga lo que tiene que hacer, le preocupa que a Sinaloa le vaya mejor y ofreció retomar algunos de sus propuestas de campaña.

En la otra gran coalición electoral, en la de Morena y el PAS, de inmediato pusieron en marcha la operación de control de daños. Dijeron que la declinación ya se veía venir, desde que con el pretexto de que posiblemente tenía covid no se presentó al segundo debate organizado por el IEES.

El candidato a gobernador Rubén Rocha salió a aclarar que no le afecta para nada a su campaña y calificó de incongruente la decisión de Gloria, porque en la elección para diputados federales van en alianza con el PT. En los días que quedan de campaña no les restan votos, solo traía una intención del 1 por ciento y respeta su derecho a renunciar.

Gerardo Fernández Noroña, uno de los políticos más influyentes en el PT nacional, unos días antes había llamado a votar por Gloria, la acusó de traición y quiere llamar a cuentas al dirigente estatal, Leobardo Alcántara, y exhortó a los petistas de Sinaloa a votar por Rubén Rocha, lo cual los morenistas dicen que les beneficiará más.

En olas concéntricas, también aquí en Ahome el candidato a la alcaldía Mingo Vázquez aclaró que él no declinará, que sigue firme con el PT y algunos de sus simpatizantes dicen que estaría haciendo mejor papel como aspirante a la gubernatura. Así las cosas, mientras los priistas aseguran que Gloria les traerá un tsunami de votos a favor, los morenistas dicen que esto no los acalambra, que la elección ya está decidida y no hay ningún riesgo. También se mantiene firme Antonio Castro, candidato de El Fuerte.

Pero la guerra de las declinaciones la inició hace poco Tomás Saucedo al renunciar a la candidatura a gobernador por el PVEM y unirse a la causa de Morena y Rubén Rocha, y también Yolanda Cabrera, de RSP, no se muestra muy contenta con sus siglas partidistas y ha dado muestras que se inclina más a aliarse con Va por Sinaloa y Mario Zamora. Estas son solo unas muestras de que en la guerra y en la política todo se vale y que aún pueden verse cosas peores antes del 6 de junio.

Popurrí. Avanza la campaña de vacunación contra el covid-19. Funcionarios de Bienestar están llamando a las personas de entre 50 y 59 años que no alcanzaron a vacunarse a acudir este domingo a los centros de vacunación, y se abrió ya la aplicación para el registro de las personas de entre 40 y 49 años para empezar a vacunarlos, tentativamente, a partir del martes 1 de junio, con lo que se puede avanzar bastante en el control de la pandemia.