Candidatos competitivos, la clave contra el ‘handicap’ del PRI

Según cifras del INE, José Antonio Meade, del PRI, ha invertido seis veces más que Andrés Manuel López Obrador, de Morena, en darse a conocer entre la población mexicana hasta el momento.



Un total de 3 millones 657 mil pesos es el gasto de Meade en su campaña de posicionamiento, cuatro veces más que lo erogado por Ricardo Anaya, del PAN.



La medición del Instituto Nacional Electoral se realizó durante los veinte primeros días de las precampañas a la Presidencia de la República.



Amén de que se trata de cifras oficiales, el hecho resulta lógico si tomamos en cuenta que en una campaña no basta con ser el mejor candidato. Es indispensable que el votante lo sepa. He allí la gran tarea pendiente de Meade, misma que el PRI intenta sacar adelante con inyecciones de recursos que suenan exageradas en medio de la pobreza que enfrenta la inmensa mayoría de la población. Esperemos que «no se les voltee el chirrión por el palito»; es decir, que el gasto excesivo resulte para Meade otra carga que deba llevar consigo, además de la imagen de corrupción del PRI y de haberse dado a conocer mucho tiempo después que sus principales adversarios.



José Antonio Meade, pues, enfrenta un handicap, término usual sobre todo en deportes para referirse a aquel competidor que llega en una condición de desventaja respecto al resto, lo cual vuelve más dificultoso su triunfo.



Menos complicado y oneroso sería para el PRI una estrategia orientada a apoyarse en candidatos competitivos a senadores, diputados y el resto de los cargos en disputa. Personajes conocidos que, con su sola aparición, impulsen la popularidad del abanderado a la Presidencia.



En Sinaloa, según arrojó la más reciente encuesta de EL DEBATE, los aspirantes al Senado más conocidos del PRI son Jesús Vizcarra Calderón y Gerardo Vargas Landeros.



Nuestro estado también presenta un contexto complicado para el PRI. Consultores Arias, por ejemplo, lanzó hace días los resultados de su encuesta nacional de intenciones de voto para presidente de la República. En el capítulo Sinaloa, AMLO aventaja con el 50 por ciento. Meade solo alcanza el 35.5.



Seguros estamos de que un candidato como Gerardo Vargas en la fórmula para el Senado no solo vendría a desaparecer esa brecha, sino que con la fuerza de su estructura del trébol dentro del PRI elevaría a un primer lugar irremontable a Pepe Meade.



La decisión urge. Tiempo es igual a ganar ventaja, sobre todo en política electoral.

