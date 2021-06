Candidatos dejaron ayer de hacer labor de proselitismo

Las bolas. Muchos le pusieron atención a la asistencia a los actos de cierre de campaña de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Puede que impacten en forma negativa o positiva si hay menos o más gente, pero eso no implica que vayan a perder o ganar la elección. Eso lo entienden unos, pero otros no.

En térmimos reales, ya quedaron en el pasado los actos de Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS; Marco Antonio Osuna Moreno, del PRI-PAN-PRD; Domingo Mingo Vázquez, del PT y Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano; Angelina Valenzuela, de Fuerza por México, y Mayra Sainz, de Redes Sociales Progresistas, como para que algunos echen las campanas al vuelo. Todavía ayer unos se peleaban con otros por esto último. Lo cierto es que muchos coinciden en que se va a decidir el día de la elección, el próximo domingo, y les va a ir dependiendo como se muevan en esas horas cruciales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El chaleco. El hecho de que Mingo Vázquez haya llegado al acto de cierre de campaña con chaleco antibalas provocó diversas reacciones. Unos lo aprueban como medida de seguridad, pero otros lo ven exagerado. Quizás estos lo piensen así porque no saben el motivo real por el que el promotor deportivo se presentó así. Sólo su equipo de campaña y gente cercana sabe el motivo. Ya se tenía el antecede del candidato a la gubernatura por Partido Encuentro Solidario, Ricardo Arnulfo Mendoza, quien reveló que usaba chaleco antiballas porque estaba amenazado por el narco para que declinara a la candidatura.

Leer más: Ambiente tenso previo a la elección

Organización. Se habla que los candidatos y sus equipos dejaron ayer de hacer labor de proselitismo como lo mandata la ley electoral. Pero la labor interna en los cuartos de guerra de los candidatos y partidos no se detuvo. En los dos bloques partidistas y en los demás se alistaban en la organización y estrategias para el día de la votación. Unos y otros rastreaban a sus operadores, sus representantes de casillas, supervisores, etc, para que a la hora de la verdad no se les duerma el gallo o, lo peor, se cambien de bando.

Por los dos. Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución de la Sala Regional que canceló las candidaturas comunes del PAS-Morena en los casos de reelección, Cecilia Covarrubias tomó un respiro en su aspiración por la diputación local del Distrito Electoral 05. Dicen que por donde se le vea, aunque ella desdeñó al PAS cuando la Sala Regional desbarató esa candidatura común, no es la misma ir sola que ir acompañada por el partido de Héctor Melesio Cuen Ojeda. De hecho, Cuen había nombrado a una candidata, pero resultó que solo era para cumplir el requisito porque en realidad seguirían apoyando a Covarrubias hasta el final. Y ahora con más razón.

Conejillos de India. Dicen que Baltazar Hernández y Leonel Machado, líderes de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, van que vuelan para ser los “conejillos de India” para mandar el mensaje a los otros líderes para que no tomen ni la carretera Internacional ni la caseta de San Miguel para demandar la solución a sus problemas al gobierno morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, ya los vincularon a proceso y se habla que el defensor que les pusieron no “pela un chango a nalgadas”.

Leer más: La mancha roja de Mingo Vázquez opaca al naranja de Movimiento Ciudadano en cierre de campaña

que lo llevó para que los defendiera en el juicio fue Cutberto “El Cuby” Ríos, operador del candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya. Dicen que tras salir de la audiencia, Baltazar Hernández se le salieron las lágrimas de impotencia porque el juez lo vinculó a proceso pese a reconocer que la lucha era justa. Los garrotean y les soban el lomo.