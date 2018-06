Candidatos sin ideas. El último debate entre candidatos a la alcaldía de Culiacán se realizó ayer. Organizado por nuestra casa editorial EL DEBATE, los candidatos Jesús Valdez, Jesús Estrada Ferreiro, Robespier Lizárraga y Carlos Arturo García tuvieron ayer la oportunidad de ofrecer sus propuestas. De mostrar sus proyectos y la forma en que habrían de conducir a la capital del estado hacia un camino de mejoramiento. Dos de los candidatos sencillamente nada pudieron mostrar. Solo sus limitaciones. El candidato de Morena, Jesús Estrada Ferreiro y Carlos Arturo García, del PAIS, mostraron en el debate que ni improvisando tienen una idea claro de conducir un gobierno municipal en la capital sinaloense. Mejor articulado, con más sentido y conocimiento de como está Culiacán y lo que se requiere para su consolidación se mostró el joven Robespier Lizárraga, candidato de Por México al Frente integrado por el PAN, PRD, MC y PAS. Y más enterado, con datos duros e idea clara de lo que está por venir para Culiacán con siete nuevos par viales ya proyectados y 300 parques en diferentes sitios de la capital, se mostró Jesús Valdez, cuya experiencia se impuso y se mostró seguro en sus exposiciones. Aguantó a pie firme las andanadas que lanzaron sus adversarios políticos de principio a fin del debate. Un ejercicio democrático impulsado por EL DEBATE en su aporte para hacer llegar lo que piensan y proponen quienes buscan convertirse en alcaldes de la capital sinaloense.

Osorio asegura que ganará Meade. El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que las encuestas son “una fotografía del momento” y adelantó que la estructura del PRI en el país está lista para salir y ganar este 1 de julio. Sin titubeo alguno, Osorio Chong habló de la importancia que juega la estructura de un partido en una elección como la que se vive en estos momentos en el país. En su visita ayer a Mazatlán, donde acompañó a los candidatos al Senado, Mario Zamora y Rosa Elena Millán; a la alcaldía Fernando Pucheta y a las candidatas a diputadas federales y locales, Osorio Chong aseguró que en Sinaloa habrán de salir victorioso los candidatos de la alianza Todos por México. No es la primera vez en que un importante miembro del priismo nacional, como lo es Osorio Chong habla de la fortaleza y confianza que les da la estructura de su partido. Algunos seguidores de Morena ya lo han advertido. Pero la soberbia y exceso de confianza de creer que ya tienen el triunfo asegurado, los pudiera enfrentar con una sorpresa el 1 de julio. No compartimos la expresión de que “este arroz ya se coció”. Mucho menos de que ya ganó López Obrador. Las elecciones se ganan con votos. Y estos todavía no llegan a las urnas y mucho menos ya fueron contados.

Cariño por su tierra. Florentino Castro López, director general del Issste, encabezó junto al gobernador Quirino Ordaz Coppel, una gira de trabajo en Sinaloa, donde supervisó obras y anunció el equipamiento médico tanto de Guasave, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa. El guasavense vino a constatar la ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave. Porque como estaba, dijo el gobernador, daba tristeza. Vieja y obsoleta. Castro López anunció la instalación de un laboratorio y quirófano en Escuinapa. En Mazatlán y Los Mochis, un nuevo tomógrafo, y en Culiacán, una