Candidatos sinaloenses, de “vacaciones”

Los candidatos a los diferentes puestos de elección en el estado de Sinaloa desaparecieron de los eventos públicos y redes sociales. Al parecer aprovecharon el periodo de intercampañas para tomar unas vacaciones.



En dicho periodo se prohíbe la promoción del voto y dar a conocer las propuestas, pero no es motivo para esconderse o no salir a reuniones. Seguramente se malinterpretó o mejor se tomaron un descanso.



En el caso del PRI, quienes han estado activos con las respectivas restricciones y, claro, respetando las reglas electorales han sido Jesús Valdés, Mario Zamora, Aarón Rivas, Fernando Pucheta y Elsy López Montoya. Al parecer, acataron la recomendación que les dio el secretario de organización del CEN del PRI Rubén Moreira en su visita a Culiacán, sobre aparecer en el mayor número de eventos sociales y lugares públicos posibles.



Por parte de Morena también hasta donde lo permite la ley electoral se ha visto en reuniones a Imelda Castro, Merary Villegas, Luis Guillermo Benítez y Rubén Rocha. Mientras que por el PAN andan muy activos y sin descanso Adolfo Rojo, Roberto Cruz, Alejandro Higuera y Carlos Castaños.

Estos son algunos de los candidatos que han estado más activos y no se fueron a descansar en el periodo de inter-campañas, muy atentos porque el inicio de campañas está a dos semanas.



Línea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó dos mensajes el día de ayer durante su gira por California. Todo parece indicar que hay línea en la Casa Blanca.



Primero limó asperezas con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras la ríspida y polémica llamada telefónica de hace unos días. Ahí va el primer mensaje, Trump declaró “tengo una gran relación con el presidente de México, un hombre maravilloso, Enrique. Un tipo estupendo”. Curiosamente estaba en San Diego, California, revisando los prototipos para el muro fronterizo. Aquí todo parece indicar que busca suavizar la relación. Trump remató los mensajes de elogios diciendo: “Es un gran negociador (Peña), ama al pueblo de México y está trabajando muy duro. Veremos qué pasa. Obviamente, tenemos que tener algunos desacuerdos antes de llegar a ese punto. En el próximo mes verán si eso ocurre bajo este gobierno, me refiero a su gobierno”.



En el segundo mensaje que manda el presidente de Estados Unidos a todas luces lleva tremenda jiribilla, hace referencia a que México tiene elecciones pronto y afirma “Creo que tienen algunos candidatos que no son muy buena gente, y tienen algunos que, quizá, no son tan buenos. En cualquier caso, lidiaremos con ello sea quien sea el vencedor”.



Aquí hay que descifrar quiénes son los candidatos qué no son muy buena gente y cuales no son tan buenos. Anaya, Meade, AMLO, Margarita, el Bronco y Ríos Piter. ¿Quiénes serán?



Elecciones. El día de hoy, en Guamúchil se registrará Mayra Peñuelas como candidata a diputada federal por el tercer distrito por la coalición del PRI-Verde-Panal. Mientras que Adolfo Rojo estará haciendo lo propio el día de mañana. En donde no hay información es por parte de Morena, no han anunciado cuando se estaría registrando Ramón Lucas Lizárraga, así que muy pendientes. Lo cierto es que la pelea será entre estos tres candidatos.



Memoria Política. “Es evidente que todos los fines no son fines perfectos. Pero el bien supremo constituye, de alguna manera, un fin perfecto”, Aristóteles.