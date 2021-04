Candidatos trasnochadores

No es que se hayan puesto de acuerdo para irse de parranda, sino que siguiendo el lema “para un madrugador, alguien que no duerme”, la mayoría de los candidatos iniciaron campaña apenas pasando la medianoche del sábado, o al minuto 01 de la madrugada del domingo, para no desaprovechar ni un solo instante de los dos meses que durará tiempo para hacer proselitismo.

Mario Zamora Gastélum, el candidato a gobernador de Va por Sinaloa, de los partidos PRI, PAN y PRD, se atiene a su juventud y se aventó un maratón de actividades: primero inició en la madrugada en Guasave, luego se trasladó a Mazatlán, Elota, Culiacán y Los Mochis; se pronunció por hacer un gobierno diferente, sensible y cercano a la gente. Agradece a médicos y enfermeras que combaten la pandemia.

Se da baños de pueblo en su intenso peregrinar, recorre colonias, mercados, platica con locatarios, visita la playa. Intercambia opiniones con pescadores mazatlecos y ofrece crear una financiera estatal, para dar créditos con bajos intereses; sus operadores confían en que podrán ganar la elección y ya lo llaman “gobernador”.

Por su parte, Rubén Rocha Moya, que confía en la popularidad de Morena entre el electorado y la bien aceitada maquinaria electoral del PAS, también inició con un acto de campaña el primer minuto de la madrugada, frente a la sede del partido y con un enlace virtual en el que participaron en forma simultánea los 18 aspirantes a alcaldes.

Llama a iniciar la transformación de Sinaloa, a acabar con la corrupción y a ampliar los programas sociales. En el arranque lo acompaña su familia; el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, y la senadora Imelda Castro.

Recorrió los mercados y en conferencia de prensa defendió la frase de AMLO, “abrazos, no balazos”, que significa que primero hay que apoyar a los jóvenes y a toda la población antes de usar la fuerza para abatir la inseguridad.

Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, también arrancó poco después de medianoche y se fue directo cerca de palacio de gobierno, donde asegura que pronto despachará; dijo que la ciudadanía está decepcionada de los políticos y que privilegiará la salud, el empleo y la seguridad.



Popurrí. Aquí en Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, de la alianza PRI, PAN y PRD, también se acercó a palacio municipal en su primer acto de campaña, arropado por los candidatos a diputados, Bernardino Antelo, Ariel Aguilar y Agustín Peña, y se lanzó a fondo afirmando que “hoy inicia la historia y el cambio de Ahome”.

Luego se trasladó con sus simpatizantes a la Plaza Solidaridad, donde efectuaron una verbena popular y se comprometió a mejorar los servicios públicos en todo el municipio.

Por su parte, Gerardo Vargas Landeros, el abanderado de Morena y el PAS, y sus seguidores subieron a medianoche a La Pérgola del Cerro de la Memoria y desde allá declaró “Dios y la sociedad están con nosotros, vamos por el triunfo con todo”; luego recorrió los mercados. Mingo Vázquez, del PT, inició a media mañana en la plazuela de la colonia San Francisco y se pronunció por el rescate de Ahome, por la reconstrucción de los servicios. Esto apenas empieza, se avecinan días más turbulentos.