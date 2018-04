Candidaturas al Senado: una diferencia que se mide en años luz

María Lorena Pérez Olivas fue la primera en decírnoslo, y más tarde, el mismo día, por cierto, nos lo repitió Aarón Rivas Loaiza: «¡Vieras qué bien va Mario! Trae discurso, garra popular, le llega a la gente, convence, contagia su entusiasmo».Hablaban de Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición Todos por México (PRI-Panal-PVEM) al Senado de la República.Después, una joven amiga que el 1 de julio estrenará su credencial de elector y engrosaba las filas de los indecisos narró a un servidor cómo un día, desde su ventana, escuchó un discurso que le erizó la piel y la movió al grado de salir de su casa a ver quién era. Se trataba de un acto de campaña en su colonia, y quien hablaba era Mario Zamora. Ese día puso fin a su indecisión electoral, y hoy está convencida de votar por Mario, pero también por José Antonio Meade, de quien Zamora habla en todas sus apariciones públicas. La jovencita dice —inclusive— que ya valora la posibilidad de votar por todos los candidatos del PRI.Tanto Lorena Pérez, candidata a alcaldesa de Badiraguato, como Aarón Rivas, quien va por la diputación federal del Distrito 5 en Culiacán, son personas que jamás mienten. Aunque usted no lo crea, amigo lector, lectora, esa especie (políticos no mentirosos) existe y vive entre nosotros. Damos fe.Eso, pero sobre todo el testimonio de la millennial apolítica a la que hicimos referencia, nos animó a asistir a uno de los mítines recientes en los que anduvo Mario Zamora en Culiacán hace unos días.Lejos de exagerar, todo aquello que nos contaron acerca de sus cualidades como candidato se quedó corto.El crecimiento político de Zamora Gastélum es impresionante. El poder de atracción que, como piedra imán, despliega frente a audiencias masivas, reuniones con grupos focalizados y en sus jornadas de saludos personales cuando hace campaña de puerta en puerta, lo erige como prospecto único, en los hechos, para ganar las elecciones de senador por Sinaloa.Nada tiene que hacer frente a él, por ejemplo, Melesio Cuen en materia de preparación y estructuración del mensaje; ni Rubén Rocha, quien cuenta con un gran bagaje de conocimientos, pero es un político que no se adapta a lo que el electorado de hoy exige; luce cansado y fuera de lugar. De Manuel Clouthier ni para qué hablamos, es espacio perdido: si no pinta en campaña, menos en las votaciones.No es una brecha, sino una distancia que bien pudiera medirse en años luz la que separa a Zamora del resto de los candidatos a la Cámara Alta.Con políticos como Mario (otro de los que nunca mienten, por cierto) el PRI recupera credibilidad y se muestra como un partido que, como todos, tiene malos elementos, pero también cuadros que lo legitiman, con honestidad, preparación y lealtad a México. Por algo ha sido merecedor de que un hombre como José Antonio Meade sea su abanderado ciudadano por la Presidencia de la República. Todo lector no fanatizado ni envenenado por el odio sabe que esto es cierto.Muchos son los priistas con hojas de vida limpias a prueba de cualquier 7 de 7; tan leales a su partido, además, que en la presente elección han convertido al PRI en el signo político que menos desprendimientos registra. Mantienen una unidad admirable y, con sus actos cotidianos, abundan los candidatos que, como Zamora, luchan por cambiar la imagen de su partido y renovarlo.Nuestra amistad con Mario Zamora (que parte de unos quince años, cuando regresó de hacer su maestría en Londres) no es lo que motiva esta columna, donde hemos publicado más críticas en su contra que comentarios a favor. La amistad jamás se ha roto, lo cual habla de otra de sus grandes cualidades: la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones.Digno representante, pues, tendremos en el Senado de la República con Mario Zamora Gastélum. Enhorabuena, sinaloenses.