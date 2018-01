Candidaturas de calidad

Los partidos, sumidos en el desprestigio, están tratando de hacer de la necesidad virtud con la apertura a figuras políticas de las llamadas candidaturas ciudadanas. El caso del PRI, con su precandidato a la presidencia de la República, lo ejemplifica muy bien, pero lo mismo ocurre en el resto de las formaciones partidarias. Sin embargo, muy pronto esta rendija por donde podría entrar aire vivificador a estructuras anquilosadas, ha sido copiada por políticos profesionales defenestrados que terminan por desnaturalizar cualquier propósito auténtico de llevar nuevas ideas y proyectos que se traduzcan en nuevas prácticas políticas.



Esta metamorfosis de políticos profesionales --que abarca todo el espectro desde la llamada izquierda a la derecha-- a ciudadanos sin partido se ha convertido en otro fraude más de la partidocracia. La renovación de la vida interna queda bloqueada, las élites se siguen reproduciendo de manera endogámica, y la famosa ley de hierro de la oligarquía partidista formulada hace más de un siglo por Robert Michels no hace sino confirmarse. He ahí una de las razones principales por las cuales las candidaturas independientes o ciudadanas no tienen mucho futuro en la vida política mexicana.



Sin embargo, hay ciudadanos independientes que, convencidos de ello, siguen picando piedra, y aspiran a encontrar en los partidos o en las coaliciones de hoy un espacio desde el cual puedan disponer de dosis razonables de oportunidades de ver realizadas las cosas en las que creen, como decía Michel Rocard, en sus gloriosos tiempos de dirigente de los socialistas franceses. A uno de esos ciudadanos, al abrirse el juego de las candidaturas, quiero en esta ocasión referirme.



Ese ciudadano, debo decirlo, es un excelente amigo. Se trata de Jesús Rojas Rivera, politólogo profesional, de una sólida formación intelectual, que entiende que la teoría sin la práctica es estéril, pero que a la vez asume que la práctica sin teoría es como marchar a ciegas. Es una de esas rara avis en un ambiente político en el que quienes tienen responsabilidades como funcionarios electos no han tenido capacidad para agregar valor a lo público. Por supuesto, no es el único, pero encarna, a mi juicio, muchos de esos valores que los ciudadanos comunes quisiéramos ver en quienes aspiran a puestos de elección popular.



Y diría que ahí está una de las claves de una nueva política, de una nueva cultura y de una nueva ética del compromiso, según pensaba Max Weber. Más todavía: Rojas Rivera podría, por su juventud, ser parte del necesario relevo generacional que reclama la política, que exigen y demandan los partidos. Su cercanía, por razones profesionales, a la alianza Por México al Frente, en dos de cuyos partidos ha desempeñado tareas de asesoría, le ha dado una valiosa experiencia para convertirla desde el Congreso en proyectos y políticas públicas de cambio y modernización.

Rojas Rivera, debo recordarlo también, es presidente del consejo editorial de la revista POLITEiA, desde donde ha logrado articular un buen grupo de especialistas en gestión pública con académicos, investigadores y estudiosos de la administración. Es talento, conocimiento y experiencia que la coalición debería aprovechar de cara a la competencia por el poder.



Y no es que haya formado con él un club del elogio mutuo. Simplemente constato sus virtudes y –quizá lo más importante— es un amigo a quien aprecio mucho. Vale.