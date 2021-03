Candidaturas por "dedazo" del PAN

De cúpula. Al final, el Partido Acción Nacional de Ahome está quedando en evidencia de que las candidaturas se dan por “dedazo”. Por eso, ya sale sobrando la faramalla de la convocatoria. Lo dicho de que a Ariel Aguilar lo bajaron de su aspiración de la candidatura a la alcaldía a cambio de la diputación local por el Distrito Electoral 05 está tomando forma con su registro para esa posición, sacando de abajo de la manga una reposición del proceso en el que ya había sido “palomeado” Jacob Pérez, cercano al exalcalde Zenén Xóchihua Enciso. Con esa decisión tomada en lo “oscurito” puede que baje la presión interna y reanime al candidato priista a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno, con quien irían en candidatura común, pero esa práctica en la selección de candidatos tiene su costo. Son más de lo mismo que el PRI que sabe a la perfección esa forma de simulación y antidemocrática.



El visto bueno. Con alegría, el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada, recibió la solicitud de registro a la candidatura a la alcaldía de Choix de Lolis Cota. No hay vuelta de hoja. Esta es la “buena”. Para hacerlo, dicen que Cota tuvo previamente la aprobación de Estrada, exalcalde de ese municipio. El detalle es que aquí no van a ir en candidatura común con el PRI, por lo que llegaran solos para enfrentar a Morena-PAS, una tarea difícil para ganar las elecciones.



Limitado. Nadie duda de que le beneficia el hecho de que el PAN lo arrope como candidato común a la alcaldía, pero dicen que el priista, Osuna Moreno, no va a llegar en las mejores condiciones al 6 de junio. Aunque falta que Morena-PAS defina su candidato, el dato de que estos van en candidatura común y que grupos de poder, como el malovismo y el vargaslanderismo, se le sumarán por lógica, las aspiraciones de este se tornan frágiles. Y más porque están operando en forma equivocada. En lugar de sumar, se están confrontando internamente y no quieren armar compromisos. Pero eso sí, quieren el apoyo de “a grapa”. Y ahí está el detalle, como dijo Cantinflas.

Leer más: Ariel Aguilar se registra como precandidato a diputado local en Sinaloa



Papelito. Los candidatos perdedores de la rectoría de la Universidad Autónoma Indígena de México, Moisés Rosalío Valdez López y Rufino López Torres, además del consejero estudiantil Kristián Aldapa Salcido, están haciendo el “papelito” tras haber resultado electo como nuevo rector Ignacio Flores. Y es que tras haber participado en el proceso, ahora dicen que no lo reconocen. En realidad su postura no tiene tanto peso porque es a toro pasado. Valdez López y López Torres se registraron ante la Comisión de Elecciones, que avaló estas y seis candidaturas más que fueron ratificadas por el Consejo Universitario por cumplir los requisitos. Incluso, Aldapa Salcido es vocal de la Comisión de Elecciones y que firmó la aprobación de todas las candidaturas que fueron enviadas a la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña para que recorriera la ruta legal. Ni este ni los candidatos impugnaron el registro de alguien por no hablar la lengua. Dicen que estos no lo hicieron porque creían que iban a ganar, pero “les pegaron una pela”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Indígenas en contra de resultados en la elección de rector de la UAIM



Reacomodo. Lo que ya se había adelantado se concretó: El guasavense Luis Miguel González Valle, tomó protesta como nuevo secretario del Ayuntamiento de El Fuerte en lugar de Leonel Vea. Ese nombramiento hecho por la alcaldesa Nubia Ramos y avalado por los regidores “levantadedos” no fue bien visto por algunos fortenses que lo ubican como que fue “aviador” un buen tiempo en la comuna. Además, Nidia Guadalupe Ramírez Ruiz asumió la regiduría por Jocelyn Paola Peraza, quien pidió licencia, así como Arcadio Sarmiento Carabeo, quien entró por su hermano Carlos. O sea, los cotos familiares.