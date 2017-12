Es el 20 de noviembre de 1761. De la iglesia del pueblo de Cisteil sale alegre la gente que acudió a misa. Conversando en el atrio se encontraban los vecinos cuando aparece un hombre, y en idioma maya les habla: “Hijos míos, muy amados, no sé qué esperáis para sacudir el pesado yugo y servidumbre trabajosa en que os ha puesto la sujeción a los españoles; yo he caminado por toda la provincia y he registrado todos sus pueblos y, considerando con atención qué utilidad nos trae la sujeción a España, no hallé otra cosa que una penosa e inexorable servidumbre… El juez de tributos no se sacia ni con los trabajos que cercan en la cárcel a nuestros compañeros, ni satisface la sed de nuestra sangre en los continuos azotes con que macera y despedaza nuestros cuerpos”.Y Canek se lanzó a la rebelión encabezando a los indígenas. El gobierno de Yucatán desplegó todas sus fuerzas en contra del hombre que se había atrevido a desafiar al yugo español. El 26 de noviembre fue derrotado, pereciendo en el encuentro 500 indígenas. Corriendo de un lugar a otro, Canek fue capturado y condenado a morir en medio de enormes sufrimientos el 14 de diciembre de 1761, en la Plaza Mayor de Mérida.Poco después murieron ahorcados varios de sus hombres. Sus cuerpos quedaron mutilados y expuestos al sol, para que sirvieran como escarmiento para quienes se atrevieran a luchar por su pueblo.