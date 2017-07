Canieti advierte sobre tarifa cero

A una semana del acto conmemorativo del cuarto aniversario de la reforma en materia de telecomunicaciones, las aguas se siguen moviendo y cada vez más fuerte. Sobre todo porque se ha ido confirmando el avance de Telmex y Telcel en los tribunales. Han dado palo a su competencia.



Hoy la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) publica un desplegado que originalmente estaba previsto para el martes de la semana pasada, pero que por diferencias entre los agremiados se decidió aplazarlo en lo que se calmaban las aguas.



La cámara expresa su preocupación por las “decenas” de juicios de amparo en curso en la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la reforma y que buscan reinstaurar el cobro de la terminación de tráfico en la red de las empresas de Carlos Slim, léase Telcel de Daniel Hajj y Telmex de Héctor Slim.



Se enfatiza que esa medida es parte central de la política pública encaminada a disminuir la notoria concentración en el mercado de las telecomunicaciones, generar condiciones de competencia efectiva y certeza jurídica a las inversiones.



Modificarla podría tener consecuencias tales como el aumento en los precios al público, desincentivar las inversiones y comprometer la situación financiera de las empresas que construyeron sus modelos de negocios basados en la certeza que les dio la ley aprobada por el Congreso.

IMSS DEFIENDE

En una carta enviada por el IMSS, señala con relación al modelo de abasto de medicinas que el compromiso se basa en cumplir con sus obligaciones al formalizar en tiempo y forma contratos y realizar los pagos por los bienes recibidos. “Al día de hoy los pasivos son los correspondientes al pasivo natural del mes anterior devengado”. Enumera tres estrategias con las cuales el nivel de pasivos es el más bajo en los últimos años: seguimiento diario a los adeudos pendientes, análisis del avance semanal de pago y participación directa en el seguimiento del cobro por parte de la proveeduría. Los voceros de Mikel Arriola destacan la comunicación con las dependencias y entidades participantes de la compra consolidada, “en la que oportunamente se les informa sobre la firma del acuerdo de consolidación así como de las obligaciones en la formalización de contratos, la ejecución de los mismos y la obligación de realizar los pagos de manera puntual y oportuna”. El IMSS se reservará el derecho para verificar el pago y considerar su inclusión o no en los procedimientos de adquisición de los ejercicios fiscales subsecuentes, puntualizan.

SPORTWAY CRECE

Otro nicho en el que está creciendo fuerte GINGroup es el de los clubes deportivos, llamado Sportway. El equipo de Raúl Beyruti posee actualmente cinco, de los cuales dos están en el Estado de México y el resto en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Mérida. Precisamente para este último se acaba de anunciar una inversión de 150 millones de pesos para desarrollarlo sobre una superficie de 33 mil metros cuadrados. La obra va generar de entrada unas 500 fuentes de empleo temporales y 150 permanentes una vez abierto en febrero de 2018. Contará con alberca semi olímpica techada, cuatro canchas de tenis, tres de pádel, campos de béisbol y futbol, gimnasio, alberca recreativa, estancia infantil.

HIDALGO CRECE

Las empresas multinacionales Global Housing Solutions (GHS) y ESSITY, invertirán en conjunto tres mil tres millones de pesos y generarán 460 empleos directos en el estado de Hidalgo, que gobierna Omar Fayad. GHS es líder mundial en el sector de las viviendas modulares, con una facturación de más de 130 millones de euros anuales y presencia en África, Europa, América y Asia. ESSITY invertirá dos mil cien millones de pesos durante los próximos tres años en la construcción de una planta de papel de 15 hectáreas en Hidalgo. Estas inversiones se concretaron luego de una gira de trabajo por Austria y Alemania, que realizaron el gobernador y José Luis Romo, Secretario de Desarrollo Económico.

LANDSTAINER

Los que están en una situación muy complicada son los del Laboratorio Landstainer Scientific, que preside Miguel Granados. La farmacéutica mexicana tiene colapsados a sus proveedores con más de 90 y 120 días de facturas que no paga cancelando al día servicios o de plano no reconociéndolos. La compañía que dirige Francisco Mendoza entró en un espiral riesgoso. Están cancelando contratos de un día para otro. Enfrentan ya el enojo de muchos proveedores por la política de no pago. Hace unos días la firma logró bajar un préstamo de varios millones de dólares. Fue un crédito puente para solventar su difícil situación financiera. Pero la línea fue acompañada de un orden de suspender todos los servicios externos.

SEPOMEX ASIGNA

Al final y a pesar de ser señalada por irregulares, Suven fue adjudicada ayer por Sepomex, que dirige Elena Tanus Meouchi, para la dispersión de poco más de 213 millones de pesos en monederos electrónicos. Los competidores analizan proceder con inconformidades, ya que en el sector no se tiene acreditada su experiencia y solvencia económica para sustentar estos contratos. También esperan la resolución de un juicio de amparo que se sigue ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, sobre la legalidad del permiso de esta nueva valera de Oralia Méndez.