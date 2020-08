Caos por la basura

Si alguien es el responsable del problema de la basura son el alcalde Chapman y el dueño de OP Ecología, César Guevara

Los responsables. Dicen los ahomenses que si hay responsables del problema que existe en el servicio de recolección de la basura es el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y el dueño de OP Ecología, César Guevara. Y serán los responsables si se convierte en un caos con lo que pasó el sábado y domingo. Ayer, OP no tuvo otra mejor ocurrencia que responsabilizar a PASA del riesgo de no recoger la basura porque no dejaban entrar a sus camiones al relleno sanitario después del cierre de domingo. Una vez que el Juzgado Séptimo de Distrito ordenó al alcalde Chapman regresarle el relleno del que se había apoderado en forma ilegal, PASA puede disponer de esa obra conforme a sus intereses. Y si no quiere que las unidades de OP Ecología entren a depositar la basura, están en todo su derecho. Pero eso debería de haberlo previsto Guevara cuando aceptó dar el servicio sin tener su propio relleno sanitario. Dicen que la voracidad le ganó. Hoy tendrá que negociar con PASA el pago para depositar la basura en el relleno, porque de lo contrario ahora sí le van a prohibir entrar, así ponga los camiones afuera para culpar a PASA de la inundación de la basura.



Las consecuencias. Esta situación ya se había previsto por muchos y retomado por la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, y los regidores Fernando Arce, Ramón López Félix y Gerardo Amado, quienes en la pasada sesión le preguntaron al alcalde Chapman en dónde depositaría OP Ecología la basura si no tenía relleno sanitario. Chapman no les contestó porque ya había dado la orden de confiscarle el relleno a PASA, pero se topó con pared luego de que esta empresa lo reclamó ante el Juzgado Séptimo de Distrito. Las prisas y el desespero del alcalde Chapman para favorecer a OP Ecología metieron en serios aprietos a los ciudadanos, que están en la incertidumbre por el mal servicio tras 10 días del cambio. Si OP Ecología no tiene dónde depositar la basura no la va a recoger, para lo que el alcalde no tiene una solución. Otra cosa hubiera sido si Chapman, tras sacar el acuerdo de Cabildo de suspender las relaciones con PASA, se toma su tiempo, negocia, dialoga, para que el servicio de recolección de la basura no tuviera contratiempos. Pero no. Lo hizo a su manera y ahí están las consecuencias.



Se queda sin el consejo. ¿Y los superasesores jurídicos del alcalde Chapman, Jonathan Gutiérrez y Moisés Cadena? Quedaron mal tras la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito que devolvió el relleno a PASA por haber sido confiscado de manera ilegal, lo que estos decían que se había hecho conforme a derecho. Aquí sí cabe el dicho de que Chapman da consejos y se queda sin ellos al ser muy dado en pedirle a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, que se asesore jurídicamente bien, pero a como se ha evidenciado públicamente, se ve el que debe asesorarse bien es él antes de tomar decisiones importantes en la vida pública de Ahome. Gutiérrez y Cadena son muy dados a los reflectores, a las conferencias de prensa, pero a nadie sorprenden porque ya se les conoce.



Bendecidos. Melchor Angulo, Santa Obidia Meza, Fernanda Rivera, Deisy Judith Ayala, María Amada Sánchez Solís, Policarpo Infante Fierro, César Gerardo Lugo, Nubia Ramos, entre otros del norte de Sinaloa, tomaron protesta como consejeros estatales del PRI. En realidad, fueron contados los seleccionados para esta posición clave para aprobar las reglas y, de seguro, los candidatos en las elecciones de 2021.



Alarma. En un momento inesperado, el director general de Seguridad Pública, Carlos Rodríguez Ponce, contrajo el coronavirus. Sería el enésimo funcionario de la administración municipal contaminado. Se menciona que está delicado.