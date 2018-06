Capital político. Sin aparentemente quererlo, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, demostró que su capital político ha crecido en menos de dos años y abarca ahora hasta los gremios del IMSS. Mientras el mandatario hablaba ayer de los proyectos de inversión para la entidad, un nutrido grupo de sindicalizados lo rodearon para entonar al unísono el slogan de su gobierno: “Puro Sinaloa”, que coreaban ante la presencia de los medios de comunicación. Hasta el director general del IMSS, Tuffic Miguel, se mostró sorprendido. Obvio es decir que Ordaz Coppel solo sonreía.



¿Pase de lista? En esto es lo que se podría convertir la visita de Miguel Torruco Marqués a Mazatlán, quien ya ha sido anunciado como el próximo secretario de Turismo federal, en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia de la República. Nos cuentan que se ha notificado de la visita a los principales actores del sector turístico en el puerto, y aunque de manera formal no se hará un pase de lista, sí hay interés desde los diversos grupos políticos en ver quiénes son los que finalmente acudan a esta reunión. No está de más decir que en la política, especialmente en tiempos como los que corren, hay una especie de decreto de “estás conmigo o estás contra mí”. La reunión será este viernes a las 10:00 de la mañana en el Centro de Convenciones.

Atole con el dedo. Crece la indignación de habitantes de algunas colonias de Mazatlán que fueron supuestamente beneficiados con obras de pavimentación, pero en los hechos, las calles por donde caminan se encuentran destruidas, porque la maquinaria hizo la “finta” de arreglar, pero lo único que hizo fue dañarla más de lo que estaba. En colonias como la Casa Redonda y Valles del Ejido hay testimonios que durante la administración del exalcalde Fernando Pucheta les pintaron un panorama alentador que beneficiaría su calidad de vida, pero a más de un año, las cosas siguen igual. Pareciera que lo único que les dieron fue “atole con el dedo”, pues el personal con maquinaria acudió a cambiar la tubería de agua y drenaje, pero después desaparecieron. La gente se pregunta, si esas obras fueron presupuestadas, ¿dónde quedaron los recursos?

Se calientan los ánimos en Rosario. Lo que parecía unas campañas electorales limpias se ha vuelto cada día más turbias, pues candidatos se han acusado públicamente de golpear a simpatizantes de otros partidos políticos, hasta romper, dañar y robar la propaganda. Pese a que no hay señalamiento directo, tras bambalinas se sabe que el roce es entre los candidatos Manuel Antonio Pineda Domínguez, de la coalición Por Sinaloa al Frente, y Cynthia Verenice Echegaray Torres, por la coalición Todos por México. Los rosarenses esperan que en estos días las cosas no empeoren, pues las redes sociales ya empiezan hacer lo suyo, y los ataques también se han intensificado. Simpatizantes de ambos partidos aprovechan para sacarse los trapitos al sol.

Ocho años después... El Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene nuevos integrantes, que estarán en el cargo por dos años, y pueden solicitar la reelección por otros dos años más. Desde el periodo de Juan José Ríos Estavillo como ombudsman, no se renovaba este Consejo, aunque se solicitó mucho a las anteriores dos legislaturas, que decidieron no hacerlo. Dentro de los diez ciudadanos que fueron electos ayer en la sesión ordinaria del Congreso del Estado destacan tres que han apoyado la lucha de los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay: Almendra Negrete Sánchez, Omar Lizárraga Morales y Mariola Rubio López. El trabajo de ellos será supervisar el trabajo de la CEDH y su presidente, José Carlos Álvarez Ortega. En el Congreso del Estado hay iniciativas congeladas para reformar el Código Familiar del Estado para establecer los matrimonios de parejas del mismo sexo, incluso hay quejas presentadas en la CEDH porque no se ha legislado en este asunto en el Congreso.