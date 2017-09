Capufe-Aldesa: puro mugrero

Hoy a las cinco de la tarde Caminos y Puentes Federales (Capufe) va asignar un contrato de unos mil 300 millones de pesos que apesta por donde se le vea. Se trata de la modernización de equipos de peaje, ITS y fibra óptica para la autopista México-Irapuato.

Es el segundo intento que hace el impresentable y cuestionado Benito Neme. En marzo convocó, unas 12 empresas se interesaron y lo declaró desierto en mayo. La licitación estuvo dirigida al consorcio integrado por la española Aldesa, comandada por Agustín Tejedor, y Prosis, del portugués José Trigüeiros.

Presentaron una oferta de mil 399.8 millones de pesos. La más alta fue de la mexicana Simex, de Jorge Pompa, con mil 998 millones; y la más baja de la hispana Indra, que preside Pedro Cerisola, por mil 230 millones. Aldesa-Prosis omitió entregar la Carta de Aceptación, por lo que fue imposible adjudicarla.

Esta dupla es la favorita del cártel de Neme, integrado por su director de Modernización, Enrique Vara, y por el director Fiduciario de Banobras, Luis Gilberto Limón, sobre quien pesan ya muchas irregularidades en su gestión. Aldesa ha logrado enquistarse exitosamente en Capufe.

Agustín Tejedor ha sido el gran artífice. Gracias a sus buenos oficios Aldesa obtuvo en el sexenio de Felipe Calderón la modernización de la autopista Durango-Mazatlán, una de las “Joyas de la corona” de estos españoles y que le sigue redituando ganancias anuales de 500 millones de pesos.

Ganó también la modernización de peaje, ITS y fibra óptica del eje carretero México-Acapulco, contrato que se ha hecho eterno y altamente rentable por seis convenios modificatorios que el propio Tejedor negoció con Capufe, amén del polémico Paso Express de Cuernavaca, cuyo socavón sigue litigándose.

El caso es que Neme y sus muchachos no pudieron entregar en este primer intento fallido la modernización de la México-Irapuato a Aldesa-Prosis y relanzaron la licitación en junio, pero hay dos eventos relevantes que no deben perderse de vista y que cambiaron la ecuación, más no las intenciones de Capufe.

Sin que se informara oficialmente, Tejedor dejó Aldesa y se sumó a las filas de SICE con la finalidad de posicionarla en este relanzamiento de la licitación. Pero ésta, también española, no pasó las pruebas técnicas de carril realizadas el 12 y 15 de agosto. Capufe no emitió un acta, como correspondía.

El segundo problema que enfrentaron Neme y sus muchachitos fue el mencionado socavón del Paso Express, que vino a complicar la posición de Aldesa, pero que encontró gracias a Enrique Vara y el apoyo de Capufe un sustituto. Hablamos de Prosis, que sustituyó en el consorcio a Aldesa por una empresa mexicana.

Nos referimos a una firma pequeña, integradora, pero no desarrolladora de software llamada Actica. Los empleados de Capufe que realizaron las pruebas sabían que el software que estaban evaluando no era de Áctica, pero tenían la instrucción de Capufe de que se permitiera hacer esas pruebas.

El software es de Aldesa, que generosamente, le está compartiendo el código fuente a Actica para un proyecto de “Integración”. No hay factura de Aldesa a Actica en donde se compruebe que le vendió, traspasó o le dio un licenciamiento a Actica.

No hay contratos suficientes que comprueben la experiencia de una empresa de siete años en el mercado dedicada a hacer seguridad para la cárceles, en el mercado carretero y de ITS en México, pero eso pareciera ser lo menos importante en Capufe.

Hoy a las 17 horas Neme dará el fallo de esta licitación. Los jugadores son solamente dos: Prosis-Actica (con Aldesa atrás), que no debió pasar las pruebas porque no utilizó el software adecuado; y SICE, que tampoco pasó la prueba y está siendo investigada por la Función Pública.

Y es que encima de todo este cochinero auspiciado por Capufe, la dependencia comandada por Arely Gómez detectó que los números propuestos en esta licitación de mil 300 millones de pesos por SICE, son casi iguales a los de Prosis-Actica. ¿Se pusieron de acuerdo; alguien les dio dio acceso a los números?

¡Viva México!

ALISTA EL IMSS

El jueves pasado el IMSS arrancó la mega compra consolidada con el primero de los ocho eventos programados. De hecho, se trata del segundo paquete más importante que está contratando la dependencia al mando de Mikel Arriola. Se trata de la la licitación LPN E52 a sobre cerrado de medicamentos nacionales. Son 308 claves y el monto presupuestado asciende a cinco mil 297 millones de pesos. Solo lo supera el de medicamentos internacionales que involucra 357 claves y alcanza la friolera de 24 mil 375 millones. Las ofertas de ésta última se entregarán el 13 de octubre. Por lo que hace a la nacional el 2 de octubre entrante.

EN SOLIDARIDAD

En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, en la que participó como conferencista, Ricardo Salinas anunció que durante el próximo Movimiento Azteca, el número 100 a desarrollarse el 21 de septiembre, Grupo Salinas donará un peso por cada peso que reciba para las comunidades de Chiapas y Oaxaca afectadas por el pasado terremoto. Además toda la taquilla del concierto del 12 de octubre de Armando Manzanero y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca se destinará al mismo fin.