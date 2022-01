Carambola de varias bandas encuentro Rocha Moya-Estructura de Pucheta

audima

Jugada política. Fue sin duda una carambola de varias bandas. Y en todas quien fortalece su imagen es el gobernador Rubén Rocha Moya. Pero también eleva su valor político e imagen el exalcalde priista de Mazatlán Fernando Pucheta. Vamos por partes. El gobernador se reunió ayer con Pucheta y parte de su estructura política. Esta es la única visible, con presencia y fuerza real en Mazatlán. Y eso sin duda lo sabe Rocha Moya. Previo a este encuentro, ya se habían dado algunos encuentros en el despacho del gobernador. Algunos intercambios de opinión por vía telefónica. Y así se concretó lo que sucedió ayer en Mazatlán en uno de los salones del hotel Pueblo Bonito. Los mensajes que se escucharon con las intervenciones de algunos integrantes del equipo Pucheta, del propio líder del grupo y del gobernador, dan cuenta de lo que se buscó y sin duda se alcanzó con este encuentro. Rocha Moya arribó al lugar acompañado únicamente de su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza. Descendieron de la misma Suburban. En otro vehículo arribó el exalcalde de Mazatlán Alejandro Higuera. Tal fue considerado de importancia este encuentro por Rocha Moya que se hizo acompañar de su brazo derecho, el secretario general de Gobierno. El gobernador se erige como quien busca la unidad de todos los grupos en el estado. La suma de todos por un bien común. Esto fortalece su imagen, sin ninguna duda. Pero manda un mensaje al alcalde Luis Guillermo Benítez, que no estuvo. Rocha Moya elige con quién reunirse y a quién invitar a un encuentro político como el de ayer. Sacude a algunos priistas porque precisamente Pucheta y su grupo son uno de los de mayor peso no solo en Mazatlán sino en el estado. Quienes critiquen a Pucheta de buscar que a Sinaloa le vaya bien y atiende al gobernador, ven el árbol y no el bosque.

Que lo entienda “El Químico”. El gobernador Rubén Rocha Moya lo explicó ayer con bolitas y palitos, para que lo entienda el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. La autonomía municipal no puede estar por encima de una emergencia sanitaria como es la que actualmente se vive. Y es la autoridad de Salud la que marca las pautas y toma las decisiones que son respetadas y acatadas por todos. En el encuentro con los puchetistas, Rocha Moya reconoció sus discrepancias con “El Químico”. Y que algunos alcaldes han tomado decisiones sin consultarlo. Citó también el caso del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien por su cuenta decidió pintar las patrullas con los colores de Morena. Y después tuvo que retractarse.

El Covid-19 sacude al país. El reporte oficial de las últimas 24 horas resultó trágico, 30 mil 671 nuevos contagios por coronavirus y sus variantes. Cifra récord de los últimos meses. La referencia más alta fue el 18 de agosto del 2021. Ahí se reportaron 28 mil 953 casos cuando azotó la conocida como la “tercera ola”. Hoy la situación es muy delicada como consecuencia de la ausencia de autoridad y la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Sinaloa también enfrenta uno de sus peores momentos de pandemia. Oficialmente se reportaron 887 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El número de pacientes activos aumentó y llegó a las 3 mil 371 personas. Acepta la autoridad de que los casos por contagios se han disparado. Y busca mitigar el temor fundado de los ciudadanos argumentando que no es tan mortal. Si conocieran realmente lo que sufre el paciente y su familia, actuarían de otra forma. Por encima de todo, la salud.