Carambolas de tres bandas en el Gobierno

Para bien o para mal, como en los juegos de billar, se empiezan a concretar enroques o “carambolas” en los tres niveles de Gobierno: con la designación de Juan de Dios Gámez como superdelegado de los programas federales, con la toma de protesta de Juan Francisco Fierro como alcalde sustituto de Ahome y con la posible designación de Jaime Montes en la Secretaría de Agricultura en el gabinete del gobernador electo Rubén Rocha Moya.

Para completar el panorama de cambios, en el ámbito federal ayer se dio a conocer que Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría de Gobernación para irse a la presidencia del Senado, con lo que se truncan las aspiraciones de la senadora sinaloense Imelda Castro y se mete una cuña al actual líder morenista Ricardo Monreal, quien ha venido cayendo de la gracia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La releva el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

De abajo hacia arriba, Fierro Gaxiola es un alfil del alcalde con licencia Billy Chapman, con lo que la alcaldía queda en el mismo grupo político que ha sentado sus bases en Ahome, dado que la extesorera Ana Elizabeth Ayala también se llevó uno de los premios mayores al ser electa diputada federal electa.

En el ámbito estatal y federal, Jaime Montes confirma que la superdelegación entra en un proceso de transición ordenada, que Juan de Dios es un profesionista bien preparado, allegado a Rubén Rocha y que se está interiorizando a fondo de los 18 programas sociales de la federación. Desde hace tiempo, el gobernador ha invitado a Montes a formar parte de su gabinete y se vislumbra la posibilidad que vaya a Agricultura, la cual es su especialidad.

“Todos somos soldados del general de división Andrés Manuel López Obrador, “yo, Rocha e Ignacio Mier, sabemos que por él ganamos la elección, que me tuve la mayor votación en el distrito 02, pero que solo no llenaría ni un vocho si me volvieran a mandar a competir, por eso formamos parte del equipo de la Cuarta Transformación”, admite Montes. Pero todavía no hay nada amarrado.

Así, mientras en Ahome se respeta la plaza para el grupo de Billy, en Sinaloa se alienan los astros con la gente de Rocha, en el país López Obrador mueve sus cartas para copar a Ricardo Monreal, ya que muchos morenistas dicen que los traicionó en la pasada elección y que le mete tortuguismo a las reformas legislativas y hasta podrían relevarlo con el excoordinador de delegaciones de Bienestar, Gabriel García, que igual que Olga Sánchez, también ya regresó al senado. Ojalá todo sea para bien.

Popurrí. Hoy es el día “D” en que para las 10:00 horas está prevista la sesión del Tribunal Electoral de Sinaloa y a eso de las 11:00 horas acudirá Rubén Rocha a recibir la constancia de gobernador electo con la mayor diferencia de votos en todo el país.

Leer más: El nombramiento de Juan Fierro

CLASES. Dentro de la fuerte polémica que se está dando por el inminente regreso a clases, son los maestros estatales, los de la sección 53 del SNTE que dirige Fernando Sandoval, los que se le están rebelando y “saliendo del huacal” al gobernador Quirino Ordaz y de plano rechazan la modalidad presencial e iniciarán en forma virtual.