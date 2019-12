¿Carestía pasajera?

Todos los indicadores se alinean para pensar que hay una notable mejoría económica en el país: el dólar ha sufrido varias caídas y el fin de semana se cotizaba a 18 pesos con 86 centavos, la cotización más baja desde el abril pasado; la inflación se mantiene baja, a 3.78 por ciento, y los combustibles aumentarán en el 2020 solo para recuperar el índice inflacionario; sin embargo, persiste la incertidumbre.

Con una economía estable, los precios al consumidor no deberían aumentar por encima del 2.97 que según el Inegi aumentaron durante 2019, pero durante todo el mes de diciembre se ha dejado venir un alza inusitada y unas cuantas horas antes del cierre del año se mantienen caros la carne de pollo, la papa, los plátanos y el aguacate, aunque también subirán pero por aumento de impuestos algunos productos no indispensables, como los refrescos y los cigarros.

Aunque parezca inexplicable, las familias, en especial las amas de casa resienten la carestía y ruegan para que los altos precios de los alimentos, las frutas y las verduras sean solamente pasajeros, por el boom de la alta demanda que se registra normalmente alrededor de los días festivos de Navidad y Año Nuevo, pero por experiencia se sabe que lo que aumenta, ya no vuelve a bajar.

Opera más la especulación que la ley de la oferta y la demanda. ¿“Cuál crisis”?, cuestionan los defensores del gobierno de la Cuarta Transformación, si los centros comerciales, los restaurantes y el lugar que escojas están atiborrados de clientes, hay un excesivo consumismo; pero para los críticos no tardará mucho en reventarse la burbuja del populismo gubernamental y alertan que puede provocar una acelerado inflación y devaluación de la moneda.

Desde el Senado, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, defiende que ahora los indicadores económicos están mucho mejor que antes, se ha ahorrado con la austeridad y no se ha endeudado al país como en otros sexenios, y están sentadas las bases para que a partir del 2020 crezca la economía y nos vaya mejor. Hay que esperar a ver quien tiene la razón, aunque para la clase política no hay austeridad.



Popurrí. Ahora sí se dejó venir el frío, los estados norteños como Sonora y Chihuahua, están congelados y las heladas amenazan con extenderse cuando menos al norte de Sinaloa, por lo que las autoridades del sector salud alertan sobre la necesidad de abrigarse bien, de no exponerse a la intemperie, mientras que las del sector agropecuario recomiendan estar al pendiente de los cultivos para evitar que se congelen.

Organizaciones, familias y personas altruistas se han dado a la tarea de repartir ropa, cobijas y despensas a la gente de las poblaciones marginadas, lo mismo del DIF estatal y municipal han echado a andar sus programas de apoyo a la población más desprotegida y ojalá no resulten afectados y puedan pasar un fin de años saludables y felices.



AUSTERIDAD. El líder priista en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo, defiende las medidas de austeridad plasmadas en el presupuesto del 2020, debido a que caerán las participaciones federales, y augura un año de mayores dificultades económicas.