Insensato desistimiento

audima

Es poco amistoso presionar al anfitrión para que reciba en su casa a personas que detesta.

Ante el rechazo del gobierno estadunidense a la firme sugerencia del presidente López Obrador de incluir a tres dictadores en la lista de machuchones del continente que se reunirán el próximo mes en Los Ángeles, la semana pasada (martes 3) publiqué aquí: Solo falta que AMLO desista.

La negativa fue dada a conocer el lunes 2 por el Secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols:

“Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro (Venezuela) no respetan la carta democrática de las Américas, y por lo tanto no espero su presencia”, declaró, enfatizando que presidente Joe Biden “ha sido bien claro en que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación…”.

En su mañanera de ayer, López Obrador elevó el grado de su petición, descartando su asistencia a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a los mandamases de esas tres naciones.

Lo representará, anticipó, el canciller Marcelo Ebrard.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México pero no iría yo”, dijo, negando que esta decisión afecte las relaciones con Washington.

A la pregunta de si su actitud debe tomarse como un mensaje “de protesta”, respondió:

“Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía, y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos y, aunque tengamos diferencias, las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando, pero no excluyendo a nadie. Si un país no quiere ir, eso es su derecho pero, ¿cómo una Cumbre de América sin los países de América? ¡Pues no! ¿Se le podría llamar Cumbre de las Américas? Pues no sería eso si se excluye…”.

Aunque lo declarado por Nichols se tomó como la respuesta oficial de su gobierno, ayer también la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, dijo que todavía no se ha llegado a una decisión final ni se han emitido las invitaciones.

Tanto López Obrador como Biden hacen, dicen, dejan de hacer o decir en función de sus respectivas clientelas, y nada indica que a demócratas y republicanos les plazca la presencia de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel en su territorio, por lo que puede presumirse que AMLO no asistirá a la reunión.

La convocatoria de Biden se asemeja a la que hace un vecino a quien otro le pide invitar a tres que no tiene contemplados ni los quiere en su casa porque todos en el barrio saben de sus escándalos, de sus bravuconerías y que se la pasan ejerciendo con los suyos violencia intrafamiliar.

Díaz-Canel dio a los cubanos la “orden de combate” contra cubanos que claman por libertades y comida. Daniel Ortega llamó “hijos de perra de los imperialistas yanquis” a los opositores que mantiene encarcelados y el tiranuelo Maduro es un híbrido de aquellos dos.

Una trinca de indeseables con la que no vale la pena solidarizarse…