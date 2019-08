“Adversarios” en el equipo de AMLO

Tanto va el cántaro presidencial al agua que Andrés Manuel López Obrador le hizo una nueva resquebrajadura con esta mentira contumaz: “La verdad, lo digo de manera fraterna, cariñosa, amorosa, hay mucha difamación y se está aplicando la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, así, fraternamente, cariñosamente hay que informar con profesionalismo, con objetividad”. Y se siguió a patín y guante: “Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos los conservadores corruptos y sus medios de información, pero por encima de todo tiene que estar la verdad porque, si no, se afecta a la sociedad, se va creando un ambiente de insatisfacción, de farsa y esto afecta a todos, a los mismos medios. Hay que actuar con rectitud, con integridad, decir la verdad y hacer a un lado la doble moral, el doble discurso, la hipocresía. Se molestan mucho los columnistas, los expertos que dicen que son sermones los de la mañana...”.

Con la pena, caray, pero es gracias a esos “conservadores corruptos” de los medios que se propalan los hechos y las palabras de quienes, comenzando por él, desde el poder gubernamental, determinan el presente y el futuro de la sociedad mexicana. Por ejemplo su subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, quien apenas el miércoles de la semana pasada declaró con Azucena Uresti (en el noticiario de las seis de la tarde en Radio Fórmula) que el país contará con vacunas triple viral y doble viral hasta noviembre o diciembre, por lo que los menores que requieran sus dosis tendrán que esperar. La escasez, explicó, se debe a que la firma paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México no puede “concentrar y conseguir” antes esos productos.

Y en otro tema derrapó igualmente. Al preguntársele si quedará sin fondos la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el segundo semestre de este año, repuso: “No es cierto, no es cierto”. ¿Cuál sería la razón entonces por la que habrán denunciado esto?, se le preguntó, y contestó: “Porque son nuestros adversarios, o sea, que se la pasan inventado cosas...”.

Entre los supuestos contrincantes figura, precisamente, la organización OMM, en cuyo sitio apareció este mensaje: Ya es oficial, @Conacyt_MX nos ha dejado sin apoyo para el segundo semestre del año, no apoyó para la IMC en Sudáfrica, no lo hará para la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM, la primera vez que no apoya en más de 15 años. La falta de respaldo, informó, “compromete el trabajo que por más de 30 años ha hecho en conjunto con la Sociedad Matemática Mexicana, además de que pone en riesgo la participación de México en las olimpiadas internacionales del 2020”.

No es imaginable un AMLO disculpándose pero, puesto que lo están engañando, lo único que procede es el despido fulminante del subsecretario de Salud y de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología...