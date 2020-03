“Corrupción” sin consecuencias

Los vecinos de abajo que siguen mis textos en milenio.com tuvieron ayer un animado intercambio de rescatables opiniones acerca del cierre de la cervecera en Mexicali que reproduzco en sus partes esenciales. Omito insultos y descalificaciones al presidente de la República y contra mí, pero también estultas y escatológicas participaciones de fanáticos lópezobradoristas de corte fascistoide.

María Antonieta: “Si estaba decidida la cancelación desde endenantes, ¿por qué la ‘consulta pública’? Si había corrupción, ¿por qué no se investigó y actuó en consecuencia? Si Kiko Vega es un corrupto, ¿por qué no lo agarran? Si los permisos son ilegales porque se otorgaron indebidamente, ¿por qué no simplemente se cancelan? ¿Por qué hacer un circo de algo que debe ser tan simple como aplicar la ley? Espero que empiecen a caer uno a uno los corruptos que otorgaron los permisos porque, si hay corrupción en el otorgamiento de los mismos, hay responsables de ambos bandos. No todo es cuestión de fe, es cuestión de hechos”.

Y preguntó si las controversias dependen de la Cámara de Representantes o del Senado estadunidenses, o van a la Suprema Corte de Justicia y elucubró: “Si son los senadores o la Corte, ya estuvo que todo queda en arreglo sin indemnización, ahí controla el trumpetas. Esto es un show proselitista”.

Gerardo Villaseñor escribió: “Debería recordar el Presidente que el T-MEC que firmó y avalaron las cámaras, en el apartado de controversias, se las cedió a EEUU, lo que antes no era así. Y si ellos deciden que no hubo corrupción, México tendrá que pagar y el dinero no saldrá del Presidente, del gabinete y menos de su partido”.

Juan Priego terció: “Aquí lo único negativo es Constellation Brands, mega empresa que compró empresas chicas o menos poderosas para crear un megamonopolio cervecero e instalarse en México, con todas las facilidades otorgadas por autoridades estales corruptas y luego por autoridades federales aún más corruptas. Y los ciudadanos libres dicen NO”.

Tomás Pedroza le entró: “Esto huele a expropiación. Como le hizo Cárdenas el Viejo”.

María Antonieta: ¿Expropiación de cerveza? Ni que fuera patrimonio nacional. Aquí se trata de permisos de trabajo y operación que detectaron estaban chuecos. Y en vez de levantar la kk se paran en ella para lucirse y dárselas de decentes e incorruptibles. Pues sí, Marín, ya está saliendo el peine de la verdadera causa de la cancelación de la cervecera. Bien se dice que no hay borracho que coma lumbre. Esto ya esta planchado, nomás prendieron la mecha de la ‘consulta ciudadana’ para lucirse y darse taco de protector de los desprotegidos.

Gioser Zamora: “¿Hasta dónde está el límite que una compañía puede tener bajo el argumento de nuevos empleos? ¿Es válido tener nuevos empleos a costa de cualquier cosa, inclusive de quedarse sin agua? La tiranía del dinero y el poder así funcionan…”.