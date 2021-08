Delito, desaforar al fiscal de Morelos

El atropellado proceso de desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo (uno por abuso sexual y violación, otro por enriquecimiento ilícito), así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por supuesta falta de examen de control de confianza ejemplifican la indecente aplicación de la justicia a modo.

Oportuno y sorpresivo, el coordinador de Morena en el Senado sacó un as de la manga cuando el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas (Poder Ejecutivo), cometió la imprudencia de reprochar al Congreso (Poder Legislativo) no contemplar esos casos para el periodo extraordinario: Ricardo Monreal ya los tenía planchados.

Pero a diferencia del pederasta violador y del probable ladrón, lo del fiscal es una vil persecución política para cumplirle al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien presume de tener muy poderosas palancas en Palacio Nacional. Ansía su fiscal a modo y sus titiriteros le han dicho que la Fiscalía sirve para controlar a los opositores, sobre todo cuando se avecina la segunda parte de su gestión.

La maraña del caso incluye una comedida acusación de la Fiscalía General de la República porque, supuestamente, Uriel Carmona no presentó los exámenes de control antes de ser designado por el Congreso de Morelos… pero fue la propia FGR quien, a través de su Centro de Evaluación, se los aplicó al ser nombrado y le fueron aprobados en 2018.

Goza de fuero local por ser titular de un organismo autónomo de acuerdo a la Constitución de Morelos y además federal en términos del Artículo 111 (los miembros de los organismos constitucionales autónomos de las Entidades Federativas tienen fuero por delitos federales). Es decir, no lo tiene por ser Fiscal sino titular de un organismo autónomo.

Su tema no lo puede resolver la Cámara de Diputados porque el 22 de febrero de 2021 se le otorgó una suspensión definitiva para que esa Cámara se abstenga de resolver en definitiva el asunto.

No obstante, los cuatroteístas interpretan que “no tiene fuero” y, en consecuencia, que no estarían violando la determinación judicial, pero desde luego no solo lo harían, sino cometerían un delito en términos de lo dispuesto (artículo 262) por la Ley de Amparo.

Con el apoyo de palaciegos machuchones, el gobernador Blanco logró parte del control político estatal al frenar las investigaciones del Caso Primavera que el titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer en una mañanera: José Manuel Sanz, jefe de oficina del gobernador, desvió a Suiza 741 millones de pesos.

El asedio legislativo a Uriel Cardona lo encabezan Pablo Gómez desde la Sección Instructora y el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier.

La neta del planeta es que desde Palacio Nacional se promueve que los gobernadores de la 4T, en vez de fiscales autónomos, tengan fiscales carnales bajo el control del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a fin de asegurar controles políticos regionales.

¿Ignorarán al Poder Judicial de la Federación…?

