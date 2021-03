El meme, el toro, la vaca y el buey

–¿Los pueblos tienen los gobiernos que merecen? –le pregunté al gran meme, Manuel Garza González

–No vuelvas a repetir esa pendejada, Carlitos: si los pueblos tuvieran los gobiernos que merecen –me dijo como no queriendo que nadie más lo oyera–, los gobernantes serían peores...

¿Merecen los guerrerenses a Salgado Macedonio?

El muladar en que chapalean él y su partido me hacen imaginarlos adoptando para su campaña la imagen del charro que dibujó Rogelio Naranjo con un sombrero zapatista descomunal y la frase Me vale madre. Es la portada de la compilación de cartones (Ed. Cultura Popular, 1978) que prologaron Efraín Huerta y Eduardo del Río, Rius: un sujeto mal encarado, pistola al cinto, apoyando su pie en una calavera; en la rodilla el codo cuya mano sostiene una botella de aguardiente, mientras la otra limpia de baba o mugre bigotes espesos como azotadores.

¿Qué tan escasa estará Morena en Guerrero de cuadros menos “populares” que se aferra al de peor fama pública nacional?

Para efectos prácticos, Me vale madre significa la indignante declaración de la eufemística y falsaria Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que tuvo la cachaza de resolver que los señalamientos de las víctimas son “infundados”; de que las pruebas de sus abusos contra mujeres consisten solo en informaciones periodísticas, y que a Salgado no se le puede inhabilitar para ejercer un cargo público.

Me vale madre dice el acusado sobre la condena generalizada a su postulación, pero con términos de semental: “Hay toro”.

El cacareado “apoyo popular” les ha servido de coartada a sus apoyadores para mantenerlo activo. ¿Pues no que el arrastre del partido es tanto que, como dice el declinante Amílcar Sandoval, Morena ganaría lo mismo con un toro bravo que con una vaca mansa y hasta con un triste buey?

Pero como en todo, el partido se pliega a lo que su fundador ve como problema ideológico. Ayer se le preguntó a López Obrador sobre la protesta feminista fuera de Palacio y la condena a su postulación de Felipe Calderón.

“Nada más con lo que me está diciendo, que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, no hay más que agregar”, comenzó a responder. “Sostengo que el pueblo de Guerrero debe de decidir. Que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a mujeres y hombres de Guerrero en este caso, y sostengo que no debe haber linchamientos por politiquería, por eso existen las instancias legales: el ministerio público, los jueces, el Poder Judicial. Es lo que puedo opinar”, contestó, y remató: “Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. ¿De cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista…?”.

Reponer el mañoso procedimiento para redefinir la candidatura morenista en Guerrero conducirá al mismo basurero: a Salgado lo idolatran, en primer término, así que su imagen y la ley son lo de menos.

La máxima de el meme, creo, no debiera aplicar a los guerrerenses.