En defensa propia

No sorprende la nueva embestida contra el Instituto Nacional Electoral en la persona de su consejero presidente, Lorenzo Córdova, ahora con el pretexto de que ratificó en su cargo de secretario ejecutivo de la institución a Edmundo Jacobo Molina, lo cual, simple y sencillamente, está entre sus atribuciones de ley.

El domingo, fanáticos azuzados a través de redes sociales exigieron su renuncia con gritos y pancartas reclamando “¡Lorenzo fuera del INE!", "¡El país está harto de fraudes!”, “¡Juicio político a Lorenzo Córdova por infestar al INE de corrupción, no respetar la Constitución y encubrir a Borolas (en alusión al expresidente Felipe Calderón) con sus fraudes!”; "¡El Comandante Borolas hizo fraude en 2006 y ahora trata de hacer fraude otra vez, en contubernio con Lorenzo Córdoba (sic), al querer imponer al Partido México Libre!”.

Los cuestionamientos vinieron también porque el Consejo General de Instituto aprobó por mayoría de ocho a tres la reelección anticipada de Edmundo Jacobo por seis años más (y cinco de seis representantes de partidos aprobaron a designación). El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, marcadamente devoto de Morena, calificó la ratificación de "antidemocrática y fraudulenta", y la secretaria federal de la Función Pública, Eréndira Sandoval, se inmiscuyó en los asuntos de una entidad autónoma del Estado mexicano que no forma parte de gobierno, escribiendo: No es de demócratas, señor Lorenzo Córdova. Sea valiente; escuche bien al único consejero electoral del INE que hoy nos representa a todos los mexicanos. Mi reconocimiento a José Roberto por su valor y dignidad...”.

Entre los protestantes del domingo estuvo Enrique Galván Ochoa, redactor de la Constitución Moral y Pedro Miguel, uno de los fundadores de Morena, quien escribió en La Jornada: “Pienso que si la indignación en Twitter se convirtiera en manifestaciones masivas, pacíficas y bien organizadas, Lorenzo Córdova pronto estaría atendiendo el puesto de tacos que hay frente a la sede del INE…”.

La nueva canallada contra el presidente consejero se alienta igualmente desde la capilla cibernética change.org, que en cuatro días acumuló más de cinco mil adeptos para exigir la destitución de Córdova porque dizque su actuación va “en detrimento de la democracia”. Quienes más conocen de esto afirman que es desde #RedAMLOve que se promueve la campaña.

Córdova irritó a sus detractores el 30 de enero porque en la Plenaria de legisladores federales del PAN habló del riesgo de que se consuma una designación a modo de la 4T de cuatro nuevos consejeros, y el presidente López Obrador acababa de afirmar: “Están muy molestos los del INE, o sea, están desquiciados. Durante mucho tiempo, con todo respeto, se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales y ya no es así, ya no les funciona eso porque ya no se va a tolerar el fraude, va a haber democracia…”.

No es justo: son los mismos que organizaron y calificaron su democrática y arrolladora elección.